Col suo vestito da leoncino sorride felice, festeggiando il primo carnevale sereno. Il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, sembra stare molto meglio dopo l'intervento per il trapianto di midollo, a dicembre.

Il piccolo aveva fatto scattare una vera e propria gara di solidarietà qualche mese fa, quando i genitori si erano messi alla disperata ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile con quello del bambino, che allora aveva un anno e mezzo. Aiutati dall'Admo, l'Associazione donatori di midollo osseo, mamma e papà che vivono a Londra hanno fatto il possibile per salvare il loro piccolo, affatto da linfoistiocitosi emofagocitica, nota anche come HLH, una malattia genetica che colpisce solo lo 0,002% dei bambini.

Il tempo a disposizione di Alex era veramente pochissimo. Alla fine, è stato sottoposto a un delicato trapianto di staminali da genitori, in cui ha ricevuto le cellule emopoietiche dal padre.

Oggi il bambino sta bene e festeggia il carnevale come fanno tanti suoi coetanei, mascherandosi. Il suo travestimento rispecchia la sua forza.

"Per il mio primo carnevale non potevo che vestirmi come il mio animale preferito!!! GRRRRRRRR" si legge nella pagina dedicata ad Alex.