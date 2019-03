È possibile che il Duca e la Duchessa del Sussex, Meghan e Harry, siano intenzionati ad utilizzare pannolini lavabili e fascia porta bebè per il loro primogenito che nascerà a breve. Una scelta di maternage dolce e amorevole per l'ambiente che non possiamo che apprezzare vista anche la grande pubblicità che, inevitabilmente, si farà a questi supporti in tutto il mondo.

Il bambino di Meghan e Harry dovrebbe nascere tra la fine di aprile e l’inizio di maggio ma, naturalmente, già si discute da tempo su ciò che acquisteranno o hanno già acquistato per il piccolo i futuri nobili genitori. Si discute ad esempio del fatto che potrebbero essere orientati verso scelte molto consapevoli per la salute del bambino ma anche per l’ambiente.

Ancora prima che Meghan rimanesse incinta già scherzava su tutti gli accessori di cui avrebbe avuto bisogno quando sarebbe diventata mamma. In realtà poco si sa ancora su quanto acquistato dalla coppia ma tanto si vocifera, in pieno stile britannico.

Si discute ad esempio del fatto che il piccolo possa essere portato in fascia da mamma e papà mentre indossa pannolini lavabili che i due genitori potrebbero scegliere in quanto riutilizzabili e di conseguenza ecologici.

Addirittura c’è chi suggerisce alla coppia dei supporti specifici per i bambini. Si tratta di Emma Kendell, direttrice della rivista Mother & Baby. Guardando le tendenze genitoriali e quanto già scelto da Meghan, la Kendell ha dichiarato che un marsupio è quasi certo nella lista di cose utili al royal baby.

Si tratta in realtà ora solo di supposizioni ma scopriremo a breve se i tabloid britannici ci hanno preso anche stavolta e se Meghan e Harry saranno davvero una perfetta coppia di genitori green. Noi ovviamente ce lo auguriamo, dato che una mamma e un papà così importanti e famosi non possono che fare un’ottima pubblicità a questi supporti ancora poco noti e utilizzati.

Per quanto riguarda i pannolini lavabili, poi, vista la schiera di persone al loro servizio, non dovranno neanche preoccuparsi delle lavatrici e asciugatrici e godrebbero solo dei tanti vantaggi di far indossare ad un neonato i pannolini ecologici per eccellenza!

Francesca Biagioli