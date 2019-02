Un mantello da principessa, rosa, apparentemente innocuo può rivelarsi pericoloso per i bambini. Facciamo attenzione agli abiti di carnevale che acquistiamo. L'indumento che vedete nell'immagine è stato ritirato dal commercio perché facilmente infiammabile.

A segnalarlo è stato l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) svizzero che ha messo in guardia dall’uso del costume di carnevale perché risulta infiammabile. Il pericolo per i bambini è quello di gravi ustioni.

Nell’ambito di una campagna interregionale, l’Usav di Basilea Campagna ha esaminato alcuni costumi per bambini scoprendo che molti non sono conformi alle prescrizioni di sicurezza e sono facilmente infiammabili.

Tra gli abiti incriminati troviamo il mantello "Queen Cape, Queen Rosa" commercializzato non solo in Svizzera ma anche in alcuni store online, tra cui Amazon.

Per la Svizzera, il richiamo riguarda il costume contraddistinto da n. Art.: 25102 e N. lotto 1503VDK27 171, diffuso dai punti vendita Chinderlade, Jouets Davidson, Toni Balocchi e ZigZag.

"Per escludere rischi e garantire la sicurezza dei bambini, l’USAV raccomanda di non indossare questo costume" si legge nel comunicato ufficiale.

Visto che il mantello può essere comprato anche online occorre fare attenzione. Se lo avete acquistato, evitate di farlo indossare ai bambini e, se siete ancora in tempo, rispeditelo chiedendo il rimborso.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso