La Mattel ha prodotto e sta distribuendo la barbie che aiuta le bimbe malate di cancro ad affrontare la chemioterapia

Non ha una lunga chioma bionda, è diversa da come siamo abituati a vederla, ma è sempre bellissima. Il suo sorriso è immutato, i suoi occhi brillano, solo che la sua testa è calva, proprio come quella di tante bambine affette dal cancro e per questo costrette a subire le conseguenze della chemioterapia.

Una bambola speciale

Si chiama Ella, è stata realizzata grazie alla società Mattel ed è l’alleata di tante bambine che vivono il trauma della caduta dei capelli in seguito ad una patologia oncologia. L’idea di creare una barbie senza capelli deriva da due giovani donne. La prima, Rebecca Sypin, madre della piccola Kin, affetta di leucemia, e la seconda, Jane Bingham, sottoposta a chemioterapia per curare un linfoma. Insieme hanno chiesto alla Mattel di creare una bambola calva.

Nonostante un primo momento di titubanza, la Mattel non si è tirata indietro e ha prodotto la barbie, seppure in numero limitato, affinché venisse distribuita gratuitamente nei reparti di oncologia pediatrica. La bambola possiede diverse parrucche stravaganti, oltre che bandane colorate e fasce, per aiutare le bambine a ritrovare il sorriso e sentirsi meno sole. Ella ha riscosso immediatamente un enorme successo.

La petizione

La prima tiratura di barbie Ella, tuttavia, fu assai limitata, ed è per questo che era stata lanciata una petizione per chiedere alla Mattel di produrne altre. L’appello da parte delle mamme di bimbe affette da cancro ha riscosso un successo clamoroso: in pochi giorni, infatti, si è giunti a ben 100.000 firme.

Oggi è possibile, limitatamente agli Stati Uniti, ricevere gratuitamente una bambola grazie alla partnership con CureSearch for Children's Cancer attraverso la compilazione di un form.

Un'iniziativa che speriamo si diffonda presto anche negli altri Paesi, Italia compresa, dove comunque rimane possibile acquistare Ella nei negozi di giocattoli e online. In verità, pochi anni fa, Ella aveva fatto il suo ingresso in Italia per sostenere le bambine che soffrono di alopecia.

La popolarissima barbie, sul mercato da ormai oltre sessant’anni, ha subito tanti cambiamenti per stare al passo con i tempi. Si è trasformata, ha indossato abiti diversi, ha svolto professioni diverse, ma quello che può fare stavolta è ben differente e ben più nobile: diventare una vera e proprio alleata, un sostegno per tutte le bambine che soffrono.

È stata principessa, sportiva, mamma, dottoressa, ma oggi Ella è semplicemente un’amica, che lotta senza perdere mai il sorriso, rivelandosi un grande aiuto per le bimbe che sono prima di tutto grandi guerriere.

Sosteniamo la petizione di per far sì che Ella arrivi ovunque!

Pagina Facebook: facebook.com/EllaChemotherapyBarbie

Per saperne di più: http://www.TeamGraceEllen.com/

Firma la petizione qui:

Basilio Petruzza