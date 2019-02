Finalmente la danza in fascia approda in prima serata in tv nel programma “Italia’s Got Talent” dove un gruppo di mamme con i loro bimbi ha danzato sulle note de “L’ombelico del mondo” incantando pubblico e giudici.

Cosa c’è di più bello che danzare cuore a cuore con il proprio amore? Non parliamo dell'amore tra adulti ma di quello, speciale e unico, della mamma per il proprio cucciolo.

Dal bisogno di coccole, di vicinanza e di contatto dei neonati ma anche dalla voglia di svago e divertimento delle neomamme (oltre che dalla necessità di fare attività fisica e rimettersi in forma dopo il parto) nasce il progetto danza in fascia che è approdato ieri sera in tv su TV8 nel programma Italia’s Got Talent.

Le protagoniste sono state un gruppo di mamme guidate da Francesca Lavecchia, insegnante di danza in fascia che è riuscita in questo modo a far conoscere la sua bellissima attività a tutta Italia.

L'insolito gruppo di ballerine e ballerini ha danzato sulle note di una delle più famose canzoni di Lorenzo Cherubini: "L'ombelico del mondo", testo perfetto non solo per la sua brillante ritmica ma anche per il testo (l'ombelico è ciò che a tutti noi rimane di quel legame speciale che c'è stato e ci sarà sempre con la nostra mamma).

Il progetto è nato a Genova alcuni anni fa e adesso è un marchio registrato che vanta 30 insegnanti abilitate nel nostro paese. Come ha dichiarato Francesca:

“Quello che si vedrà in TV è solo la punta dell’iceberg del progetto Danza In Fascia a cui mi sto dedicando in questi anni con grande passione. Dietro all’esibizione c’è un mondo meraviglioso in cui le mamme ritrovano se stesse divertendosi e condividendo emozioni con il proprio bimbo. Un vero e proprio magico passo a due tra mamma e bambino”



Di seguito potete vedere il video della loro esibizione e scommettiamo che anche a voi, soprattutto se avete provato l’emozione di portare in fascia, scenderà una lacrimuccia!





