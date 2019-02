Attenzione, il costume di Star Wars per bambini è altamente infiammabile. L'allarme arriva dalla catena di negozi austriaca Pagro Discount che ha disposto il richiamo del travestimento perché ritenuto pericoloso. Il prodotto è stato realizzato da Rubie's, in Germania.

Anche se l'allerta riguarda il punto vendita austriaco, il costume viene commercializzato anche online per questo occorre prestare attenzione se è stato acquistato di recente.

Secondo quanto riportato da Oekotest, il rischio è quello di ustioni: parti del costume per bambini "Star Wars Executioner Trooper" sono altamente infiammabili.

Il travestimento è stato prodotto a Rubie's, con sede in Germania ed è commercializzato nei due paesi ma anche in numerosi negozi online, compreso il sito del produttore in cui tra l'altro è ancora presente.

Quindi potrebbe essere stato acquistato anche in Italia.

La maschera è realizzata in poliestere al 100% e quella oggetto di richiamo è adatta ai bambini di età compresa tra gli 8 e 10 anni.

Se avete acquistato il costume "Star Wars Executioner Trooper" evitate di farlo indossare ai bambini visto il rischio di ustione. Potete restituirlo e richiedere il rimborso.

Francesca Mancuso