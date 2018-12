Aveva solo 18 mesi, muore soffocato da un pop corn

Un'altra tragedia arriva in un giorno che doveva essere di festa. Un bambino di 1 e mezzo è morto soffocato per colpa di un pop corn sabato sera ad Arcugnano, come riporta il Giornale di Vicenza.

Dopo avere cenato, il piccolo stava trascorrendo la serata davanti alla tv con la mamma, il papà e il fratellino più grande.

Dopo avere ingerito un pop corn, ha iniziato a lamentarsi e ad avere difficoltà di respirazione. I genitori hanno tentato di soccorrerlo seguendo le istruzioni del 118 ma non c’è stato niente da fare.

I sanitari non sono arrivati in tempo per salvarlo e il bambino è morto per soffocamento.

La morte del piccolo Leone, nato nel giugno 2017, è una tragedia che non dovrebbe ripetersi.

Per questo ricordiamo l'assoluta importanza di conoscere le manovre di disostruzione pediatrica, così come nell'adulto.

Il cibo va tagliuzzato, i bambini vanno sorvegliati mentre mangiano e le persone dovrebbero conoscere le manovre di disostruzione che possono salvare la vita.

Perché a separare la vita dalla morte, in caso di soffocamento, sono solo pochi minuti, troppo pochi anche per l’arrivo dell’ambulanza.

Se non l'avete ancora fatto, segnatevi a un corso di disostruzione delle vie aeree!

Le 8 regole per prevenire l'ostruzione delle vie aeree in un bambino

Nel frattempo, leggete bene queste semplici regole aiutano a prevenire gli incidenti da soffocamento:

Evita di farlo mangiare da solo

Evita di farlo giocare mentre mangia

Taglia il cibo anche in senso longitudinale

Fai in modo che non metta troppo cibo in bocca

Non farlo mangiare e bere in un veicolo in movimento

Fallo mangiare e bere preferibilmente da seduto con la schiena eretta per consentire agli alimenti di raggiungere agevolmente le vie digestive

Allontana da lui gli oggetti piccoli

Fai in modo che giochi con giocattoli adatti alla sua età

Roberta Ragni

