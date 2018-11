Compiti a casa, al MIUR arriva il decalogo proposto da un dirigente scolastico per regolarizzare la questione venendo incontro a genitori e studenti

Studenti, troppi compiti a casa? C’è chi propone un vero e proprio decalogo “Regola compiti”, un modo per mettersi dalla parte degli alunni troppo spesso vessati da esercitazioni e lezioni a casa interminabili. Una serie di regole che chiedono ai docenti di smussare la pratica dei compiti da svolgere al di fuori dell’orario scolastico, limitando orari e cose da fare. Voi siete d’accordo?

A proporre il decalogo “Regola compiti” è il Dirigente Scolastico Maurizio Parodi, che lo destina al Ministro Marco Bussetti e al Sottosegretario Salvatore Giuliano.