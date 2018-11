I bambini di età inferiore ai sei mesi non dovrebbero mai bere acqua, nemmeno quando fa caldo, perché potrebbero avere anche conseguenze fatali

Mai acqua ai neonati! Nel primo anno di vita, ma soprattutto nei primi sei mesi, infatti, i bebè non dovrebbero mai berla, pena complicanze ai reni. Mentre gli adulti sono costituiti dal 55-60% di acqua, il bambino ne ha in media circa il 75%. Ciò significa che anche la più piccola quantità di acqua influirebbe sull’equilibrio già delicato nel corpo di un bambino.

Anche una minima quantità d’acqua, insomma, può sovraccaricare i reni, portando nei casi più estremi a una condizione pericolosa chiamata iponatremia (troppa acqua che diluisce i livelli di sodio del corpo).

Lo dicono praticamente da sempre i pediatri e lo confermano ora alcuni studi che si incentrano su un dato: tra le altre cose, anche i reni dei bebè sono ancora troppo immaturi, per questo l’acqua può causare intossicazione a causa di uno squilibrio di elettroliti come il sodio.

In parole povere, i reni dei neonati non hanno ancora raggiunto una maturità tale da poter metabolizzare il sodio.

Un video di Tech Insider (SOTTO) spiega chiaramente i rischi dei neonati che consumano anche la più piccola quantità di acqua. Questo può causare complicazioni come gonfiore del cervello, convulsioni e, in casi estremi, la morte.

E non solo: dare acqua ai bambini può anche influire sulla loro nutrizione e sulla loro capacità di ricevere nutrimento adeguato, a causa del livello di sazietà che subito si percepisce, oltre a metterli a rischio di diarrea (l'acqua potrebbe non essere pulita e causare infezioni).

Niente acqua ai bimbi al di sotto dei sei mesi, dunque, e nemmeno se fuori fa molto caldo. Se il bambino è allattato al seno in modo esclusivo, già il latte di mamma sarà capace di soddisfare ogni esigenza di fame o sete del piccolo. Ma anche quello in formula, che è composto per oltre il 95% da acqua. In genere, comunque, quando si allatta si dà al bambino già tutta l'acqua di cui ha bisogno, fornendo al contempo "acqua sicura" e proteggendo il bambino.

Da quando si può cominciare a offrire acqua ai bambini? Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dai sei mesi compiuti, quando si inizia a introdurre le pappe insieme al latte materno.

Germana Carillo