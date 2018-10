Il suo orsetto aveva bisogno di un’operazione urgente e il suo chirurgo non gliel’ha potuta negare. Questa è la storia di Jackson McKie, un bimbo canadese di 8 anni che, affetto da idrocefalo, aveva chiesto al neurochirurgo Daniel McNeely che lo avrebbe dovuto sottoporre di lì a poco a un delicato intervento, di procedere anche al riparo di uno strappo sul suo teddy del cuore.

E così all’IWK Health Centre di Halifax, in Canada, McNeely non ci ha pensato due volte e, inforcati guanti e mascherina, ha portato dritto dritto sul tavolo operatorio anche il tenero Little Baby.

La diagnosi? L’orsetto aveva un doloroso strappo in corrispondenza dell'ascella, che è stato ricucito subito dopo che l’operazione del bambino era conclusa.

Mentre il piccolo Jackson era lì per riparare un tubo cavo posizionato chirurgicamente nel cervello per aiutare a drenare il liquido cerebrospinale, insomma, il suo pensiero era rivolto a Little baby, il peloso amico con tanto di maschera per l’ossigeno. Ma entrambe le operazioni sono andate a buon fine e i due inseparabili amici sono ora in fase di recupero.

" È il suo migliore amico – racconta suo padre, Rick McKie. L’orso ci fu regalato quando andammo a prendere un’ecografia per scoprire il sesso del bambino ”.

La coppia, da allora, è praticamente inseparabile.

Nonostante la sua mancanza di esperienza con cuccioli di orso, McNeely ha confessato di “ non essere troppo preoccupato ” per non avere esattamente le qualifiche appropriate. Ma ci ha messo il cuore e ha riferito che entrambe le procedure hanno avuto successo. Quando Jackson si è svegliato era al settimo cielo, ha spiegato il suo papà, Rick. “ Era così orgoglioso - ha sottolineato - aveva Little Baby nel letto d'ospedale con lui ”.

Un grazie al dottor McNeely per questo momento di pura umanità.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 settembre 2018

Germana Carillo