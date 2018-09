Girello sì o girello no? I pediatri americani non hanno dubbi: meglio sarebbe se il girello non venisse usato, perché non solo rallenta lo sviluppo psicomotorio del bebè, ma anche perché potrebbe causargli vere e proprie fratture.

Si stima, infatti, che tra il 1990 e il 2014 più di 230mila bambini sotto i 15 mesi siano stati trattati per ferite legate proprio ai girelli. Secondo un’analisi pubblicata sulla rivista Pediatrics dall’American Academy of Pediatrics, questi “dispositivi” non hanno alcun vantaggio sullo sviluppo e creano solo un rischio per i bambini.

Sebbene sia apprezzato dai bimbi perché si vedono più “liberi” di girovagare per casa, il girello in realtà non è stato quasi mai visto di buon occhi dagli specialisti. Le sue “colpe” sono soprattutto quelle di far impostare male l’andatura, di non permettere al bambino di allenare la muscolatura e il senso dell’equilibrio e di non favorire così la possibilità di camminare prima (contrariamente a quanto si pensi).

Secondo lo studio americano, dei 230.676 bambini arrivati al pronto soccorso per ferite legate all’uso dei girelli oltre il 90% ha riportato lesioni alla testa e al collo e la causa più comune di infortunio - il 74,1% - è la caduta dalle scale.

La soluzione dei pediatri a stelle e strisce? Vietare di legge l’uso dei girelli, esattamente come già accade in Canada. Un provvedimento drastico, ma ora i medici aggiungono alle note negative già esistenti anche un numero troppo elevato di ferite.

Gli svantaggi del girello

Pare comodo, perché consente a mamma e a papà di fare le loro faccende mentre il piccolo sgambetta beato, ma dalla sua ha troppi lati negativi:

interferisce in modo negativo sullo sviluppo psicomotorio

impedisce al bambino di sperimentare le cadute e quindi di sviluppare un corretto senso dell’equilibrio

non consente al bimbo di guardarsi gambe e piedini

non gli permette di afferrare gli oggetti

può obbligare il bebèa una posizione che preme troppo sull’anca e indurlo a camminare “in punta di piedi”

Se proprio lo volete usare, insomma, fatelo per brevi periodi di tempi e tenete in mente alcune regole, come:

far funzionare il girello solo su superfici lisce ed eliminare i tappeti

attenzione agli angoli sporgenti di elettrodomestici, camini, caloriferi e agli oggetti sospesi

bloccare l'accesso alle scaleù

non sollevare, né trasportare un girello con un bambino all’interno

non lasciare incustodito il piccolo nel girello

Germana Carillo