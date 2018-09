Siamo sicuri che questa storia scioglierà il tuo cuore.

Daniel, un bimbo di quattro anni, e Stuart, 91 anni e affetto da demenza, hanno stretto un'amicizia improbabile.

L'anziano, residente in una casa di cura di Nottingham, in Inghilterra, si sentiva molto giù e solo. Tutto il personale era molto preoccupato per lui.

Fin quando è accaduto qualcosa di magico. Un piccolo ometto è apparso nella struttura e la storia ha cambiato il suo finale.

Quel bambino si chiama Daniel e con la sua semplicità e gioia di vivere ha donato nuova linfa a Stuart, facendo nascere un legame incredibile.

La madre di Daniel, Natalie Holmes, ha sempre voluto che suo figlio si sentisse a proprio agio con le persone anziane. Con l'aiuto della casa di cura, hanno individuato quello che sarebbe diventato il migliore amico del bimbo: un anziano con demenza senile che aveva bisogno di compagnia. Così Natalie ha portato suo figlio a fargli visita quando aveva circa 18 mesi, e da allora Daniel visita il suo nuovo amico ogni settimana.

E sapete cosa è accaduto? Che il 'vecchio' Stuart ora è in grado di "ricordare" ogni momento della loro amicizia con molta chiarezza!

E' la magia dei bambini!

