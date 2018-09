I donatori di coccole per i bimbi ricoverati in terapia intensiva crescono a vista d’occhio. Questa volta, la bellissima iniziativa, viene dall’ospedale ‘Maria Vittoria’ di Torino, dove a ottobre parte un corso per diventare volontario.

La formazione gratuita parte il 9 ottobre e si conclude il 6 novembre, requisiti sono tanto affetto da donare e quel pizzico di pazienza che non guasta mai. L’idea del corso per donatori di coccole è dell’associazione "Le coccole di mamma Irene", che da tempo, è un aiuto concreto per bambini ospedalizzati i cui genitori e familiari non possano, per varie ragioni, prendersene cura.

L’associazione è nata per volere del marito e della sorella di Irene Settanta, la donna morta per una violenta emorragia cerebrale mentre portava in grembo la piccola Emma Maria, che è poi nata alla sua 32esima settimana.

Mamma Irene non ce l’ha fatta, ma dal sorriso della piccola è nata una task force che ha portato a questa associazione che vuole oggi fornire un supporto ai neonati in terapia intensiva o quelli che per un motivo o un altro sono da soli.

Il corso di formazione sarà curato dal personale medico e infermieristico del Maria Vittoria con l’aiuto di psicologi. I volontari si prenderanno cura dei neonati del reparto, su indicazione medica, offrendo loro coccole, musica e letture di favole.

Abbiamo più volte parlato di queste bellissime iniziative che stanno crescendo in tutta Italia. Studi scientifici dimostrano che cure e attenzioni riducono lo stress, favoriscono il riposo e stimolano vista e udito dei neonati. Ma non solo, i donatori di coccole sono anche un supporto per genitori, fratellini e sorelline, soprattutto quando la permanenza dei piccoli ricoveranti in ospedale è lunga.

I lettori che vivono a Torino o in zona e vogliono diventare donatori di coccole possono contattare l’associazione qui

Se conoscete altre iniziative simili, segnalatecele!

Dominella Trunfio