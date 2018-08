In Lombardia, a Gavardo, in provincia di Brescia e a pochi chilometri dal Lago di Garda, sorge un bosco incantato, fatto di querce, di gnomi e di fate, dove tutto è magia, lo zucchero filato è buonissimo e il cellulare rimane in borsa.

Eccolo Giocabosco, il Parco Tematico Didattico più piccolo del mondo in cui delle fatine “gnomizzano i bambini” travestendoli da elfetti e poi si fa un meraviglioso percorso nella terra degli gnomi.

Fu Michela Sartori che nel 2005 si mise in testa di mettere su un Parco Didattico a tema, che oggi attrae famiglie e scolaresche in un bosco di querce, abitato da una numerosa famiglia di gnomi e fate.

C’è da sapere, infatti, che gli gnomi si sono trasferiti in questi posti ormai tanto tempo fa, dopo essere scappati da boschi e foreste minacciati dall’inquinamento e dal disboscamento, e ora sono custodi dei segreti della salvaguardia della natura e, insieme alle Fate, aspettano i più piccoli per trasmettere loro le conoscenze per diventare perfetti Guardiani dei Boschi.

Una bella camminata da fare a piedi, senza effetti stupefacenti e artificiali, in una semplice esperienza di educazione alla natura e al rispetto dell’ambiente e degli animali. Il percorso è sicuro e i genitori possono decidere se seguire gli gnometti nel percorso didattico o aspettarli nelle aree pic–nic.

Infine, si trova una zona dedicata al gioco libero, attrezzata con giochi figurativi in legno (casette, macchinine, labirinto, tunnel, casa sull’albero, altalene, scivolo, ponte tibetano) e dopo pranzo sono previsti laboratori, svago libero, truccabimbi e un mucchio di altre cose.

Sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni su come arrivare e le modalità di prenotazione online.

Germana Carillo