Nidi gratis. La Regione Lombardia conferma anche per il 2018-2019 le misure a sostegno delle famiglie con i nidi gratis e con bonus alle donne in gravidanza in difficoltà economiche per un totale di 2 milioni di euro. Come l’anno scorso, la Regione infatti ha disposto una misura volta ad aiutare le famiglie che hanno bambini iscritti ai nidi pubblici o privati convenzionati e le donne in attesa. Le domande vanno inoltrate da settembre 2018.

Possono farne richiesta le famiglie con entrambi i genitori occupati e un ISEE fino a 20mila euro. In caso di disoccupazione, va dimostrato di aver sottoscritto il programma di reintegro nel mondo del lavoro. Il Bonus famiglia è invece un contributo di € 1.800 per figlio, assegnato a seguito a una verifica dei requisiti, sia in caso di gravidanza sia in caso di adozione ed è riconosciuto a donne “in condizioni di fragilità”.

L’obiettivo, dunque, è quello di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia e azzerare, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio in nidi e micro nidi ammessi alla misura.

La Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie, che non dovranno quindi effettuare alcun pagamento, ma l’azzeramento della retta dovrà essere subordinato ad alcuni punti come:

all’adesione alla misura da parte del Comune

all’iscrizione e frequenza del bambino a un nido o micro-nido ammesso alla misura

nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal bambino sia tra quelli acquisiti dal Comune in convenzione

all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo familiare

Come accedere alla misura

A partire dal mese di settembre, la domanda dovrà essere presentata online sulla piattaforma “Sistema Agevolazioni - SIAGE”, autenticandosi con la tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard (le famiglie possono rivolgersi agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia, all' Ats - Asst per il rilascio del Pin) oppure con le credenziali SPID rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le famiglie interessate possono iniziare a fare richiesta

• del Pin della CRS (clic su Come Accedere e poi Richiedere il Pin)

• oppure dello SPID .

L' autenticazione con tessera CRS/TS-CNS o credenziali SPID vale anche per chi si è già registrato al portale SIAGE con username e password.

Qui trovate tutte le informazioni e i contatti utili.

Germana Carillo