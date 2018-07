Provengono dalla Cina i 24 vasetti di colori a dita i colori ritirati dal Ministero della salute. Finiscono letteralmente nelle mani dei bambini e i rischi legati a questi prodotti non sono affatto trascurabili visto che possono provocare gravi infezioni.

Lo dice il Ministero, che ha reso noti il marchio e i colori ritirati. Si tratta di 24 vasetti di pittura a dito "24 COLOR FINGER PAINT", prodotti dall'australiana Artoys in Cina e importati in Italia da New Cis Marble.

I colori sono contraddistinti dal Codice a barre 9348908002001 e sono normalmente usati per far dipingere i bimbi direttamente con le proprie mani. Tuttavia, dopo una serie di allarmi da parte dei consumatori, ne è stata vietata la vendita.

Come si legge sul sito del Ministero della salute, le analisi eseguite dall’Istituto Superiore di Sanità hanno rilevato una

“concentrazione di CMTA di due ordini di grandezza più elevate (4x105 ufc/ml) rispetto al limite”.

Per questo, il Ministero ha evidenziato un potenziale rischio igienico sanitario a causa della presenza

“ di specie batteriche e anche di batteri opportunisti patogeni responsabili di gravi infezioni, soprattutto in soggetti in concentrazione superiore a ai limiti raccomandati”.

Se avete acquistato questi colori controllate il codice a barre ed evitate che i bambini continuino a utilizzarli visto che potrebbero essere pericolosi per la loro salute.

È più sicuro e senza dubbio più divertente realizzare in casa i colori naturali insieme a loro. Qui la nostra ricetta per realizzare i colori a dita.

