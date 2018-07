Le “barbie” di Harry Potter sbarcano in Italia. Mattel, la casa produttrice della bambola più celebre del mondo, ha messo in commercio 6 personaggi della saga di J.K. Rowling.

Harry, con i suoi occhialini inconfondibili, Hermione, Ron e Ginny Weasley ma anche Albus Silente e Minerva McGranitt sono stati riprodotti nei minimi dettagli, ispirandosi alla loro versione cinematografica, e in particolare riprendendo le sembianze dei personaggi del secondo capitolo della saga, La camera dei segreti.

Già ad aprile scorso Mattel aveva annunciato la realizzazione delle 6 “fashion doll” del magico mondo di Harry Potter, per celebrare il ventennale dell'uscita americana. Adesso, le bambole Mattel sono disponibili su Amazon a un costo di circa 25 euro.

Harry, Ron, Hermione e Ginny sono alte circa 25 cm, poco meno delle tradizionali Barbie, hanno arti snodabili e anche numerosi accessori, come la bacchetta. I capelli sono in plastica. Albus Silente e la professoressa McGranitt sono alti un po' di più, circa 30 cm.

Non si sa ancora se verranno messi in commercio altri personaggi per festeggiare i 20 anni dalla pubblicazione del secondo episodio della saga, “Harry Potter e la camera dei segreti”.

Di certo, gli appassionati di Harry Potter non se le faranno scappare.

Francesca Mancuso