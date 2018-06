Prima del suo decimo compleanno non aveva mai potuto provare l’emozione di vedere la bellezza dei colori, perché Xavier McCoury è daltonico, ma grazie a un regalo dei suoi genitori, il suo mondo si è trasformato come per magia.

Come spiega lo Iapb, il daltonismo è una condizione in cui si ha un’alterata percezione dei colori. Le persone affette da acromatopsia hanno una visione monocromatica (in bianco e nero perché non percepiscono né il rosso né il verde né il blu), mentre coloro che sono colpiti da protanopia, deuteranopia o tritanopia hanno una visione bicromatica, in quanto non percepiscono uno dei tre colori primari.

Xavier riesce a percepire solo il bianco e il nero e ha quindi una visione limitata dei colori. Per questo, sua madre per il suo decimo compleanno le ha regalato un paio di occhiali speciali: un set di lenti che correggono il daltonismo. Queste lenti che oggi si trovano in commercio create da diversi brand permettono alle persone daltoniche di vedere i colori per la prima volta nella loro vita.

La zia e la mamma di Xavier hanno consegnato il regalo, il ragazzino lo ha subito scartato e quando ha indossato per la prima volta gli occhiali, la sua reazione è stata dolcissima.

Tra le lacrime, ha eletto il suo colore preferito: il rosso. Così tra la commozione generale, Xavier ha visto le sfumature di un nuovo mondo pronto ad accoglierlo con tutte le sue tonalità.

"Ci sono così tanti meravigliosi tramonti, devi solo indossare questi occhiali e scoprirli”, ha detto mamma Melissa.

Prendetevi qualche minuto di tempo per guardare questo bellissimo video, non riuscirete a trattenere le lacrime:

Dominella Trunfio