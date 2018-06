A passeggio con un neonato in carrozzina, d'estate. Fa molto caldo, che fare per tenerlo al fresco? Posizionare una copertina di cotone o una mussola per riparare il piccolo non è affatto la soluzione migliore.

A prescindere dal tessuto, anche se bianca e leggera, la stoffa crea una sorta di ostacolo al passaggio dell'aria permettendo però al calore di accumularsi all'interno della carrozzina. Il risultato? La temperature all'interno della navicella, navetta o carrozzina, comunque la chiamiate, finirà per aumentare anche di 12 gradi.

Lo ha rivelato uno studio condotto dai medici dell'ospedale pediatrico di Stoccolma, in Svezia, secondo i quali l'atto di coprire la carrozzina, invece di ridurre la temperatura, crea una sorta di effetto fornace.

Il dott. Svante Norgren, pediatra dell'ospedale pediatrico di Stoccola, in Svezia, ha spiegato:

“C'è anche cattiva circolazione dell'aria ed è difficile vedere il bambino con una coperta sulla carrozzina.”

I medici hanno condotto dei test per valutare l'aumento della temperatura all'interno di una carrozzina (vuota), lasciandola sotto il sole tra le 11:30 e le 13:00. Senza la copertina, la temperatura aveva raggiunto 22°C dopo 30 minuti, ma quando è stata posizionata sopra il passeggino, nello stesso lasso di tempo ha toccato i 34°C. Eppure, la temperatura estiva in Svezia raramente raggiunge i 30°.

I neonati sono anche più sensibili al calore rispetto ai bambini più grandi o agli adulti e la loro temperatura corporea può salire fino a 5 volte più velocemente. Sudano anche meno e ciò li mette maggiormente a rischio di colpi di calore e in casi estremi anche di SIDS.

Secondo il National Health Service inglese, i bambini di età inferiore ai 6 mesi devono essere tenuti lontani dalla luce solare diretta. Anche i più grandicelli dovrebbero essere tenuti al riparo dal sole il più possibile, in particolare durante le ore più calde, dalle 11 alle 15.

Come mantenere il bambino fresco quando fa caldo

Tenerlo lontano dalla luce solare diretta

Coprire la loro carrozzina con un ombrello o un parasole

Assicurarsi che sia idratato

Cercare l'ombra quando è possibile

Fargli un bagno fresco una volta arrivati a casa

Vestirlo con abiti comodi e fatti con tessuti naturali, come il cotone bio e il lino

Per proteggere la pelle, ricordiamo anche di utilizzare una crema solare con un buon INCI e un alto fattore di protezione

