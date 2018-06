Il Ministero della salute ritira slime per rischio cancerogeno chimico/cancerogeno

Slime pericoloso per i bambini, addirittura cancerogeno. Il Ministero della salute ha fermato e ritirato una serie di prodotti destinati a finire nelle mani dei bimbi.

Lo slime, letteralmente melma, è uno dei giochi più amati del momento. Viene maneggiato a lungo, sprigionando spesso sostanze pericolose che provocano allergie e problemi alle vie respiratorie. Ma adesso il Ministero ha messo le mani su una serie di slime pericolosi, sottolineando che il rischio è “chimico/cancerogeno”.

Tanto colorato e fluorescente, lo slime ritirato dal mercato è del marchio Every srl, è stato prodotto in Cina ma non è stato ammesso all’importazione con divieto di vendita adottato dal Ministero della Salute con nota Prot. 0015058 del 21/05/2018 e durata illimitata. Purtroppo però, alcuni barattoli potrebbero essere stati comunque venduti.

Dai test effettuati presso un laboratorio certificato MTC INTERCERT, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane Milano 3, è stata rilevata la presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti dalla UNI EN 71-3 Cat.

Già l'ANSES francese aveva messo in allarme i consumatori spiegando che per rendere l'impasto più morbido, spesso si aggiunge allo slime un sostanza, il più delle volte acido borico e suoi derivati e la manipolazione regolare da parte dei bambini è legata a rischi “per la fertilità e lo sviluppo embrio-fetale”.

I lotti ritirati

Di tratta di tre diversi prodotti: Barrel-O-Slime, Every Noise, Putty.

Codice a barre 94199019090 07 (codice AZ900);

Codice a barre 94199019090 14(codice AZ901);

Codice a barre 9419901 9900 05 (codice AZ900P);

Codice a barre 94199019090 21 (codice AZ902)

“In etichetta sono riportati il codice a barre, il n. di lotto, il riferimento dell’importator e” spiega il Ministero.

Anche se il prodotto è stato vietato nel mercato italiano, alcuni barattoli potrebbero già essere stati acquistati. Per questo il Ministero ne ha disposto l'immediato ritiro.

Se di recente avete comprato questi slime, controllate i lotti e teneteli lontani dai bambini.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso