Se vuoi capire come vanno le cose nel mondo, guarda prima di tutto come vivono le persone e soprattutto i bambini. I loro giocattoli possono dirci tanto e farci riflettere sul divario tra la società del consumismo e una società che vive in povertà.

Dollar Street è un progetto della Gapminder Foundation che ci fa vedere le cose sotto un altro punto di vista, ovvero con gli occhi di una parte di popolazione che vive con un reddito differente.

La co-fondatrice di Gapminder è Anna Rosling Rönnlund, una donna che ha trascorso gli ultimi 15 anni della propria vita a sensibilizzare l’opinione pubblica sul divario che esiste nel pianeta.

Il suo progetto ha visto la collaborazione di una squadra di fotografi che hanno visitato 264 case in 50 paesi e in ognuna sono stati fotografati gli oggetti della famiglia, compresi i giocattoli dei bambini.

Attraverso gli scatti viene mostrato uno scorcio di vita a diversi livelli di reddito, ma ciò che appare non è sempre quello che ci aspettiamo. Ecco alcune delle immagini più singolari che faranno riflettere anche sul consumismo della nostra società.

1. Zimbabwe

In una casa in Zimbabwe, dove si vive con 34 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è una palla fatta a mano

2. Haiti

In una casa di Haiti, dove si vive con 39 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è una palla da tennis

3. Burkina Faso

In una casa in Burkina Faso, dove si vive con 45 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è una bambola di plastica rotta

4. India

In una casa in India, dove si vive con 65 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è una mazza da cricket fatta a mano

5. Filippine

Nelle Filippine, in una casa dove si vive con 98 dollari al mese a persona, i giocattoli preferiti sono statuine

6. Palestina

In Palestina, in una casa dove si vive con 112 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è una bottiglia di plastica

7. Giordania

In Giordania, in una casa dove si vive con 249 al mese a persona, il giocattolo preferito è un pupazzo di stoffa

8. Ruanda

In Ruanda, in una famiglia dove si vive con 251 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è un bastone

9. Stati Uniti

In una casa negli Stati Uniti, dove si vive con 855 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è un Lego

10. Cina

In una casa in Cina, dove si vive con 2235 dollari al mese a persona, il giocattolo preferito è un modello di serbatoio militare

Leggi anche:

A 10 anni costruisce giocattoli in legno per i bambini più poveri

Dominella Trunfio

Foto