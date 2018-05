All'apparenza ricorda un gigantesco edificio Lego. In realtà, questa scuola materna è fatta di mattoni ma è stata realizzata ricordando i celebri mattoncini per dare un'atmosfera più allegra e giocosa.

Il mattone infatti può essere spesso visto come noioso e tradizionale, ma non è questo il caso visto che a trasformare questo materiale in modo creativo sono stati gli architetti vietnamiti dello studio Kientruc O.

La scuola in questione è la Chuon Chuon Kim 2 della città di Ho Chi Minh. L'edificio è interamente realizzato in mattoni nudi disposti in modo da formare una facciata accattivante e giocosa, che favorisce anche la ventilazione naturale.

Paragonato a un gigantesco edificio Lego, il Chuon Chuon Kim 2 Kindergarten presenta alcune sezioni dipinte di giallo per dare un effetto ancora più spettacolare.

Atmosfera giocosa sì, ma secondo gli architetti era necessario creare anche uno spazio dove a prevalere fossero relax e calma. A tal fine, l'edificio è organizzato attorno a un nucleo centrale, incentrato sull'allegria e il gioco, che si dirama verso differenti aule.

Dal giardino al piano terra, gli spazi sono incentrati attorno a un'apertura visibile dall'esterno. Salendo verso l'alto, gli spazi interni si collegano a un giardino sul tetto.

Ogni piano è organizzato con spazi alternati per migliorare l'interazione verticale, incoraggiare i bambini ad essere più ricettivi nei confronti dell'ambiente e stimolare la loro creatività.

Le pareti presentano anche grandi finestre che collegano lo spazio interno con quello esterno garantendo anche la luce e un sistema di raffrescamento naturali.

Anche i materiali sono del tutto naturali. E per finire il tetto è occupato dal giardino, che offre una bella vista panoramica sul fiume Saigon.

Muoversi all'interno di questa scuola dell'infanzia è considerato liberatorio per via dei continui cambiamenti di spazi e delle diverse esperienze che si possono provare in ognuno di essi.

Uno luogo dedicato ai bambini, ma molto amato anche dagli adulti.

Francesca Mancuso

Foto: Kientruc O via Inhabitat