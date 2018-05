Settimana europea del babywearing, anche quest'anno si festeggia il cuore a cuore in tutto il continente. Che siano fasce, marsupi, mei tai e onbuhimo, portare i propri bimbi è sempre un'esperienza bellissima. Scopriamo allora come celebrare al meglio questa settimana dedicata al babywearing.

Dal 7 al 13 maggio saranno numerosi gli appuntamenti e gli eventi. Il tema dell'edizione di quest'anno dell'European Babywearing Week è “Carrying Connects”, Portare unisce.

“ L'obiettivo è diffondere l'amore per il babywearing attraverso i social media e incoraggiare le connessioni in tutta Europa” si legge sul sito ufficiale.

Portare i bambini in fascia o in marsupio infatti non è solo legato alla comodità, al fatto di avere le braccia e le mani sempre libere, o ancora alla facilità negli spostamenti all'aperto senza l'ingombro del passeggino. I vantaggi sono davvero tanti ma dietro al babywearing c'è molto altro. C'è un mondo che aiuta a sviluppare nuove relazioni non solo tra genitori e figli ma anche tra gli altri membri della famiglia, fratelli e amici.

Legami che si creano non solo nel contesto familiare ma che spesso valicano i confini delle case, delle città. Sui social esistono gruppi molto numerosi in cui ci si confronta su fasce, marsupi e legature finendo per diventare una grande famiglia, fatta di mamme e papà accomunati dal cuore a cuore, in cui si condividono dubbi, esperienze ed emozioni.

“L'arte del babywearing costruisce ponti tra le comunità, locali e lontane. Ci collega oltre confine con altri paesi, a nord e sud, est e ovest, ci collega attraverso lingue e dialetti, attraverso nazionalità, razza, genere, abilità e altro ancora. Collega diverse scuole di pensiero poiché alla fin fine tutti facciamo la stessa cosa, amare i nostri figli, e collega anche il passato al presente e al futuro, quelli che non hanno più bambini da portare perché ormai cresciuti e quelli che porteranno i loro bambini in futuro”.

Come ogni anno, per l'European babywearing week è stata creata una fascia dedicata, che ne riporta il motto. A tesserla è stata Didymos.

Come scegliere una fascia porta bebè

Siete alla prima esperienza e volete approfittare della settimana del babywearing per acquistare la vostra prima fascia? Bene, sappiate che quello delle fasce porta bebè è un vero e proprio universo. Ne esistono di diverse tipologie, colori, trame, tessiture e ovviamente prezzi. Sono due le categorie principali: le fasce elastiche, adatte per un peso indicativamente non superiore a 7 kg, e le fasce rigide, che si possono utilizzare fin dalla nascita e fino a quando il bambino e il genitore ne hanno voglia, senza alcuna limitazione di peso.

Per approfondire: FASCIA PORTA BEBE': QUALE SCEGLIERE E COME INDOSSARLA

Come scegliere un marsupio

Esistono tantissimi marchi e modelli. Facciamo però attenzione a scegliere marsupi realmente ergonomici, che abbiano una seduta che mantenga la posizione a M delle gambe del bambino, che abbia uno schienale morbido che permetta una buona aderenza tra il corpo del bimbo e quello del genitore, senza gravare sulla schiena del piccolo. Per scegliere il modello più adatto a voi, potete visitare una fascioteca e toccare con mano i vari supporti disponibili. Esistono infatti tantissime opzioni, tra cui modello standard, toddler, con pannello regolabile, fisso, ecc.

Per approfondire: Marsupi porta-bebé: 5 cose da sapere prima di acquistarne uno

Come acquistare fasce e marsupi a poco

Durante questa settimana sarà possibile acquistare fasce e marsupi a prezzi scontati oltre alla fascia Didymos tessuta per l'occasione, anche in concomitanza con la festa della mamma. Potrebbe essere una bella idea regalo. Sul sito Gioiababy, dal 7 al 13 si potrà ottenere uno sconto del 20% su una selezione di fasce e marsupi. Su Natibaby si potrà avere lo sconto del 30%, NikuNiku del 15%, Vivakids fino al 20%.

È inoltre possibile cercare la propria fascia del cuore all'interno di uno dei gruppi più noti, Piazzetta Babywearing. Si tratta di fasce usate, spesso introvabili perché fuori produzione. Basta spulciare tra gli album per trovare il supporto più adatto a noi. È inoltre possibile mandare o ricevere una fascia in vacanza, prestandola a un'altra mamma o a un altro papà per un breve periodo.

Buona Settimana europea del babywearing dalle mamme portatrici di GreenMe!

Francesca Mancuso