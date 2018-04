Quando magia e scienza si incontrano c’è una sola spiegazione: state assistendo ad uno degli spettacoli di Jason Latimer, uno dei maghi più famosi del mondo, che lancia un concorso per motivare gli studenti a intraprendere carriere scientifiche.

Si chiama Impossible Science Student Challenge ed è una sfida aperta a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori di Stati Uniti e Canada che per partecipare dovranno fare un progetto, una mostra o un trucco che unisca appunto la magia alla scienza.

Il premio? Uno spettacolo personalizzato di Latimer nella scuola degli studenti che si aggiudicheranno la vittoria. Ricapitolando, dunque, bisognerà creare una magia usando la scienza, così come fa il mago più famoso al mondo, conosciuto per aver camminato sull’acqua di fontane, per aver attraversato muri o per aver creato palline semplicemente toccando della acqua gelata.

"L'unica cosa che separa l'impossibile dal possibile è interrogarsi sulla domanda giusta. Il nostro obiettivo con questo concorso è quello di ispirare gli studenti a pensare fuori dagli schemi, usando la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica”, dice Latimer.

Un post condiviso da Jason Latimer (@jason_latimer) in data: Mar 8, 2018 at 4:46 PST

D’altronde il mago, crea illusioni attraverso la fisica, modella l’acqua con la chimica, fa rompicapi con la matematica e per la lievitazione? Ovviamente l’ingegneria. Ma assicura: “Non ho nessun superpotere, alle spalle solo tanto studio nel campo della scienza”.

Per questo vuole incentivare gli studenti a continuare in carriere scientifiche. Un consiglio per vincere il concorso?

"Costruite qualcosa che non è mai stato costruito prima. Prima sognate e poi pensate. E pensando scoprirete che tutto è possibile”.

Latimer ha ricevuto ben diciassette titoli e riconoscimenti consecutivi per il suo lavoro, compreso il più alto onore che il mondo della magia potesse dare ovvero il "Grand Prix" come Miglior Campione Mondiale di Magia Generale " e il titolo di campione nella serie della BBC One live special, "The Magicians".

E per ispirarvi guardate uno dei suoi spettacoli:

Dominella Trunfio