L'Italia della matematica brilla alle Olimpiadi Europee Femminili 2018. Le cinque ragazze che hanno sfidato circa 200 concorrenti provenienti da 51 paesi nel mondo hanno brillato tra teoremi e calcoli portando a casa 4 medaglie di bronzo e una menzione d'onore.

Si sono concluse lo scorso sabato a Firenze le EGMO, European Girls’ Mathematical Olympiad 2018, che quest'anno si sono svolte nel capoluogo toscano. Giunte alla settima edizione, le Olimpiadi sono state ospitate per la prima volta in Italia, organizzate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Matematica Italiana. Vi hanno preso parte le ragazze delle scuole secondarie di II grado.

E il debutto non poteva finire in maniera migliore. L’edizione 2018 dell’EGMO è stata da primato, con 196 concorrenti provenienti da tutta Europa e da molti altri Paesi del mondo ma, per la prima volta, anche da Australia, Canada, Bolivia, Mongolia e Perù (la squadra con l’età media più bassa).

Mercoledì e giovedì si sono svolte le prove, che hanno visto la squadra italiana distinguersi in una competizione a base di problemi rompicapo, algebra astratta, teoremi di geometria, combinatoria e teoria dei numeri.

Le medaglie italiane alle Olimpiadi Europee Femminili 2018

Una vecchia conoscenza delle olimpiadi, Maria Chiara Ricciuti di Asti, ha conquistato il bronzo. Lo aveva fatto anche lo scorso anno. Altra medaglia di bronzo è andata a Linda Friso di Padova. Anche Linda lo scorso anno aveva fatto parlare di se ottenendo una menzione d’onore. Maria Chiara e Linda sono infatti alla loro terza partecipazione all’EGMO, le due “veterane” della squadra italiana.

Al debutto internazionale invece Giorgia Benassi di Carrara e Maria Bevilacqua di Avellino, che hanno conquistato un altro bronzo. Infine, menzione d’onore a Sabrina Botticchio di Brescia che ha ottenuto un punteggio pieno in uno dei problemi.

Oltre alle gare individuali di mercoledì e giovedì, sabato si è tenuta in via sperimentale una gara a squadre di nazionalità miste. L’Italia, assieme alla Lituania, si è classificata al quarto posto, dietro Stati Uniti e Ucraina, Polonia e Israele, Messico e Perù.