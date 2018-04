Non c'è più pietà per nessuno, neanche per i bambini uccisi con il gas. C’è un’umanità che soffre, ci sono vite spezzate, ci sono famiglie distrutte e ora le immagini drammatiche di uomini, donne e bambini ‘gasati’ da un attacco chimico nella zona di Douma, area a est di Damasco e parte del Ghouta orientale, zona controllata dal regime.

Attenzione questo articolo contiene immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità

Sarebbero circa cento i morti e mille i feriti dopo l’attacco aereo con armi chimiche nella cittadina di Douma, secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, molte persone sarebbero morte per soffocamento e difficoltà respiratorie.

Tutte accuse respinte dal generale Yuri Yevtushenko secondo cui non ci sarebbe stato nessun attacco chimico piuttosto una messa in scena da parte di alcuni Paesi occidentali che stanno cercando di impedire la ripresa della lotta all’Isis e 'a tal fine stanno usano il solito argomento preferito dell'uso di armi chimiche da parte delle forze siriane'.

Ma le immagini che arrivano dalla Siria mostrano i volti di donne e bambini che sarebbero stati uccisi da una sostanza asfissiante. La dinamica viene spiegata in un comunicato congiunto di Protezione Civile e Società Medica siriana-americana.

“Sabato 7 aprile, alle 19:45 ora locale, tra continui bombardamenti nei quartieri residenziali della città di Douma, più di 500 casi - la maggior parte dei quali donne e bambini - sono stati portati nei centri medici locali con sintomi indicativi di esposizione ad un agente chimico. I pazienti hanno mostrato segni di sofferenza respiratoria, cianosi centrale, eccessiva schiuma orale, ustioni corneali e emissione di odore simile al cloro".

L'Osservatorio siriano per i diritti umani fa sapere che finora ‘nessuno è stato in grado di scoprire il tipo di tossina che è stata utilizzata'.

"Continua a non esserci tregua per i bambini siriani. Sono particolarmente sconvolta dalle accuse di attacco chimico a Douma, che avrebbe provocato la morte e il ferimento di decine di persone, tra cui bambini. I bambini siriani hanno assistito e vissuto negli ultimi sette anni sofferenze inimmaginabili. Questo può essere fermato. Deve finire ora. I bambini muoiono sotto i nostri occhi”, dice in una nota il direttore generale dell’Unicef, Henrietta H. Fore.

Le reazioni

Su Twitter, il presidente americano Trump ha definito Assad ‘un animale’, denunciando l’appoggio di Putin ai lealisti, criticando Obama per non essere intervenuto in passato, definendo ‘l’ attacco senza senso’ e promettendo che i colpevoli ‘pagheranno un grosso prezzo’.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 aprile 2018

Una frase che potrebbe far pensare a una rappresaglia militare simile a quella dello scorso anno, quando proprio ad aprile il Pentagono lanciò 59 missili da crociera contro target dei filo-Assad. Oggi pomeriggio, invece, dovrebbe riunirsi il Consiglio di Sicurezza dell’Onu assieme agli Stati Uniti.

La pace? Un miraggio

Sette lunghi anni di conflitto e la pace in Siria sembra un miraggio. La drammaticità della situazione è racchiusa nei dati diffusi dall’Unicef: solo nei primi mesi del 2018 sono quasi mille i bambini uccisi o rimasti feriti. Il 2017 si era concluso con un bilancio altrettanto tragico, i minori morti nella guerra siriana erano il 50% in più rispetto all’anno precedente.

Costretti a vivere tra le macerie, senza cibo e senza acqua per intere giornate, le loro sono storie di un'infanzia negata e di un futuro incerto. Perché tutti si commuovono davanti ai loro grandi occhi tristi, ma nessuno Stato, ad oggi, ha messo in campo strategie risolutive per arginare una situazione ormai alla deriva.

Sette anni di conflitto siriano:

Dominella Trunfio

