Un cuscino a forma di panda, con grandi occhi e quattro zampe. Si chiama +me (PlusMe) ed è un innovativo dispositivo sperimentale, pensato per aiutare i bambini con autismo.

Il cuscino è stato realizzato all’interno del progetto “+me: motivating children with Autism Spectrum Disorders to interact socially through the use of Transitional Wearable Companions” sviluppato presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizion (ISTC-CNR), dal gruppo di ricerca Locen, con la collaborazione dei terapisti del centro di riabilitazione INI e dei ricercatori dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Roma “Sapienza”.

Cos'ha di speciale? Il cuscino viene indossato attorno al collo. La sua forma e la sua consistenza sono state appositamente pensate per suscitare un attaccamento emozionale, attraverso un contatto fisico rassicurante e confortevole. Quando il bambino accarezza PlusMe sulle zampe, il cuscino emette luci colorate e brevi suoni o musiche, in baso al punto in cui viene toccato. Si tratta di stimoli percepiti come gratificanti per i bambini e capaci di attirare la loro attenzione.

Attraverso il tablet di controllo si possono selezionare varie combinazioni di luci colorate e suoni. Le risposte di +me possono anche essere mediate da un adulto, dal terapista o dal genitore, a seconda delle reazioni del bambino, attraverso un'app, attivando ad esempio suoni e colori più gratificanti e rimuovendo quelli meno graditi.

“Il terapista può creare, attraverso +me e la sua app di controllo, numerose attività, adattando le risposte di +me al tipo di bambino oggetto della terapia. Questa è l’idea chiave alla base del progetto: il controllo di +me è condiviso tra bambino e terapista: il primo attiva le risposte di +me, attraverso tocchi e carezze sulle zampe, il secondo le media attraverso il tablet di controllo. Se il bambino vuole ottenere un schema di luci e suoni particolarmente gradito, deve interagire col terapista. Questo modello comportamentale potenzialmente può favorire, supportare, rinforzare lo sviluppo di abilità sociali di base, come il contatto occhi-viso (“eye-contact”), le richieste di scambio interpersonale (“social referencing”), l’attenzione condivisa (“joint-attention”)” spiega il team.

Il cuscino è stato testato per la prima volta a febbraio del 2017 su un campione di bambini a sviluppo tipico di età compresa tra i 10 e 34 mesi per osservare il loro comportamento. I risultati ottenuti verranno confrontati con quelli di un'altra ricerca che si svolgerà nel corso di questo mese e che coinvolgerà un campione di bambini con Disturbi dello Spettro Autistico.

Intanto ieri 4 aprile è partita una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo per finanziare il progetto.

Francesca Mancuso