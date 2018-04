Fino ad oggi c’è stata un po’ di confusione e tanto scetticismo nei confronti dell’alimentazione a richiesta o autosvezzamento, un modo “alternativo” a quello classico di introdurre cibi solidi nell’alimentazione di un lattante. Finalmente anche un documento ufficiale dà l’ok a questo tipo di approccio e chiarisce le regole fondamentali da seguire.

Intorno ai 6 mesi, ma sempre più spesso anche molto prima intorno ai 4 e ai 5 mesi (nonostante il parere contrario dell’OMS), i pediatri consigliano ai genitori di iniziare a svezzare il proprio bambino introducendo piano piano alimenti diversi dal latte, materno o artificiale che sia. Tradizionalmente questo si fa con pappe e pappette in cui si utilizzano farine di riso e mais, omogenizzati e altri ingredienti specifici.

Vi è sempre stata però una corrente alternativa che riteneva ottimale per il bambino assaggiare piano piano i cibi che la propria famiglia porta in tavola comunemente, evitando così di ricorrere alle classiche pappe. Si tratterebbe dunque di sminuzzare il normale cibo che i genitori consumano, a patto ovviamente che sia equilibrato, sano e poco condito. Questo è l’autosvezzamento o alimentazione a richiesta, non sempre però visto di buon occhio dai pediatri più tradizionalisti.

Adesso a prendere le difese di questo metodo di svezzare i bambini è l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) che ha stilato un documento pensato per informare al meglio i pediatri, ma indirizzato anche a tutti i genitori che intendono fare questa scelta.

Il punto di vista dell’ACP sull’alimentazione complementare

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha raccolto informazioni e studi in merito all’alimentazione complementare. Secondo gli esperti, questa può valorizzare la dieta di tutta la famiglia.

Ma quando è il momento giusto per svezzare il proprio piccolo?

La realtà è che non c’è un momento giusto uguale per tutti dato che ogni bambino è un caso a sé e ha i suoi tempi che vanno assolutamente rispettati. I pediatri consigliano di aspettare che stia seduto correttamente e mostri interesse per il cibo, cosa che solitamente avviene intorno ai 6 mesi (fatto salvo il fatto che fino ai 12 mesi il latte materno dovrebbe rimanere l’alimento di base).

Il passaggio da un'alimentazione a base di latte ad una dieta da adulto è un processo lento che richiede tempo e che non andrebbe in alcun modo forzato spingendo il bambino oltre i suoi limiti. L’autosvezzamento, infatti, segue una semplice regola: il bambino mangia "quello che vuole nelle quantità che vuole e se ne vuole" e non da solo ma seduto a tavola insieme a tutta la sua famiglia. Questo aspetto è molto importante in quanto i genitori devono poter cogliere i segnali di interesse del piccolo nei confronti del cibo.

In realtà i segnali che mostra il bambino quando è pronto ad essere svezzato sono diversi:

deve aver perso il riflesso di estrusione della lingua (ovvero il fatto di tirarla fuori se stimolato sulle labbra, essenziale invece durante la fase di allattamento)

(ovvero il fatto di tirarla fuori se stimolato sulle labbra, essenziale invece durante la fase di allattamento) essere in grado di tenere la testa dritta e di stare ben seduto in maniera autonoma

e di in maniera autonoma avere adeguata coordinazione occhi-mano-bocca

occhi-mano-bocca mostrare interesse per il cibo

Come si legge sul documento:

“Se la famiglia ha un’alimentazione variata, non c’è motivo di immaginare una distinzione tra cibo per grandi e cibo per piccoli. Non ci sono ragioni fisiologiche per ritenere che un cibo vada bene a 10 mesi e non a 6, o a 3 anni piuttosto che a 8 mesi, poiché l’apparato digerente di un bambino di 6 mesi non è diverso da quello di un bambino di 1 anno o più. (…) Non c’è bisogno di diventare dei salutisti o di spendere chissà cosa, basta seguire la piramide alimentare”.

Ci sono degli alimenti da evitare?

Secondo i pediatri basta usare il buon senso: potenzialmente pericolosi sono olive intere, acini d’uva, noccioline, ecc. in quanto possono bloccare le vie respiratorie. L’importante è romperli in pezzetti.

Se avete altre curiosità, dubbi o perplessità sull’alimentazione complementare a richiesta potete scaricare il documento dell’Associazione Culturale Pediatri QUI, vi è anche una ben fatta sezione dedicata alle domande più frequenti.

Sull’autosvezzamento e lo svezzamento tradizionale leggi anche:

Francesca Biagioli