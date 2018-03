Teddybärkrankenhaus: il nome sembra un po’ rude, ma è quanto di più tenero possa esserci. Siamo a Bressanone, tra le alte montagne della provincia di Bolzano, e qui – contro le ansie dei bambini – è nato il primo “ospedale degli orsacchiotti”, dove i piccoli possono portare i propri “pazienti-peluche” a una visita ospedaliera di routine ed esorcizzare le paure che spesso incutono i dottori.

Inaugurato al Sanatorium dell’Ospedale di Bressanone, il Teddybärkrankenhaus, l’ospedale degli orsacchiotti, è l’occasione per affrontare in modo ludico i possibili timori dei bambini: un modo per costruire anche un rapporto di fiducia con i piccoli pazienti e far capire loro quanto normale possa essere una visita medica.

Nella giornata di oggi, i pupazzi ammalati o feriti verranno registrati, visitati e sottoposti al trattamento necessario da Teddy Docs (studenti delle Università di Medicina, Infermieristica, Odontoiatria, Igiene dentale e Farmacia).

Come in un vero ospedale, i pupazzi di peluche saranno accompagnati nei diversi reparti a seconda delle esigenze. Dopo la registrazione, i bambini saranno accompagnati in sala d’attesa e intrattenuti dai Clown di Comedicus.

Poi c’è la visita medica vera e propria con la rilevazione della diagnosi. Nei diversi reparti sono presenti una macchina a raggi X e una macchina a ultrasuoni per le ecografie, vi è la possibilità di fare dei prelievi di sangue e delle piccole operazioni, il tutto ovviamente ai teneri pupazzi.

I piccoli pazienti potranno recarsi anche nel reparto di Odontoiatria e in Farmacia per il ritiro delle cure prescritte dai Teddy Docs. Ogni bambino verrà dimesso dal Teddybärkrankenhaus con il proprio orsetto guarito e con un piccolo regalo.

“ Un’iniziativa che potrebbe dimostrarsi, perché no, per tanti bambini anche un’opportunità per intraprendere la professione medica in vista dei loro studi futuri ”, come afferma Christine Zelger, Coordinatore sanitario e Primario del Reparto di Pediatria.

Durante la visita, i bambini possono sperimentare una vera situazione ospedaliera senza però sentirsi loro stessi pazienti in prima persona. Un bel metodo, insomma, per mettere da parte le paure che spesso i piccoli si trovano ad affrontare dinanzi a un medico.

Fare un prelievo a un timido Teddy potrà allontanare l’idea che ci sarà tanto dolore e che si tratta piuttosto davvero di un nanosecondo di punturina? A noi l'idea piace!

