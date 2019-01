Siete genitori iperprotettivi? Attenzione alle conseguenze per i vostri figli. Voler proteggere i propri figli fa parte della natura e dell’istinto dei genitori, ma non bisogna esagerare, soprattutto quando i figli crescono.

I genitori iperprotettivi pensano solo al bene dei propri figli ma non si rendono conto che con il loro comportamento potrebbero portare a delle conseguenze negative. Infatti i figli di genitori iperprotettivi potrebbero faticare a diventare autonomi e indipendenti.

Le terribili conseguenze dei genitori iperprotettivi sui figli

I bambini infatti non riescono ad esplorare il mondo – la loro missione più importante all’inizio della vita – se i genitori non concedono loro la giusta libertà e sono costantemente impegnati a proteggerli persino da pericoli inesistenti.

L’effetto collaterale per i bambini è presto detto: i figli di genitori iperprotettivi crescendo faranno fatica a gestire da soli i propri problemi se non avranno imparato come risolvere le difficoltà in autonomia.

Se i genitori sono sempre a fianco dei figli, i bambini tenderanno a rivolgersi a mamma e papà per trovare delle risposte e delle soluzioni senza cercare di utilizzare il proprio ingegno.

Secondo gli esperti, i genitori cercano di proteggere i figli per fare in modo che le vite dei bambini siano meno stressate ma ottengono esattamente l’effetto opposto. I figli di genitori iperprotettivi possono andare incontro ad ansia e depressione.

Alcuni genitori vorrebbero che i figli vivessero una vita perfetta dimenticando che la perfezione non esiste. I bambini potrebbero faticare a sviluppare una sana autostima che li faccia progredire nella vita come persone assertive e in grado di superare le difficoltà anche senza l’appoggio dei genitori.

A volte i genitori iperprotettivi proprio non riescono a sopportare che i figli debbano affrontare delle difficoltà per riuscire a raggiungere dei risultati, quindi scendono in campo per aiutarli. In questo modo però i figli non avranno l’occasione di mettere alla prova e far crescere le proprie capacità personali e di conseguenza non svilupperanno nemmeno la fiducia in se stessi.

Come riconoscere i genitori iperprotettivi

I genitori iperprotettivi:

Impediscono ai figli di maturare

Minacciano l’autostima dei figli

Crescono figli non autonomi

Ottengono l’effetto opposto a quanto desiderato

Possono causare ansia e depressione nei figli

Provocano stress nei figli invece di alleviarlo

Non assicurano la felicità dei figli

Non insegnano ai figli ad affrontare le difficoltà della vita

Cosa fare?

Quando i genitori fanno tutto per i propri figli, o peggio, al posto dei figli, stanno impedendo loro di maturare e di diventare adulti. Uno dei compiti più importanti dei genitori è preparare i figli ad essere degli adulti indipendenti, autonomi, con una sana autostima e fiducia in se stessi.

È giusto che i genitori aiutino i figli quando devono affrontare difficoltà insormontabili ma nello stesso tempo non devono soffocarli o sostituirsi a loro quando si tratta di risolvere le piccole problematiche della vita quotidiana.

Solo concedendo ai figli la giusta libertà e autonomia potranno evitare conseguenze indesiderate per la loro vita.

Marta Albè