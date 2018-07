I bambini nei paesi poveri potrebbero crescere senza dover camminare scalzi. Se il consumismo nei paesi occidentale impone un paio di scarpe per ogni occasione, in alcune zone del mondo i piccoli sono costretti ad averne, nella migliore delle ipotesi, Un paio per vari anni. A cercare di trovare una soluzione è stato Kenton Lee.

Talvolta, la più semplice delle invenzioni può cambiare milioni di vite. Ed è questo l'obiettivo della “Shoe That Grows”, letteralmente la scarpa che cresce, il sandalo inventato da Kenton. Regolabili nelle dimensioni, queste calzature consentono ai bambini dei paesi poveri di non dover camminare a piedi nudi.

Le scarpe possono crescere in 5 formati e durare almeno 5 anni. Un'idea non arrivata dal nulla ma maturata quando Kenton viveva a Nairobi, in Kenya nel 2007. Un giorno, mentre camminava in una chiesa, ha notato una bambina in abito bianco accanto a lui che indossava delle scarpe molto più piccole dei suoi piedi.

La sua famiglia, come tante, non poteva permettersene altre. Così Lee ha pensato: “ Non sarebbe bello se ci fosse una scarpa in grado di adeguarsi e ampliarsi in modo che i bambini possano averne sempre un paio adatte a loro? ”

Ed è così che è nata la Shoe That Grows. Oltre 2 miliardi di persone nel mondo soffrono a causa di parassiti e malattie trasmesse dal suolo. La “scarpa che cresce” potrebbe essere una soluzione migliore per aiutare i piccoli a proteggere i loro piedi.

Love that our friends Dennis and Darryl took some of @ShoeThatGrows to Guatemala, Peru, and Columbia. Thanks, guys! pic.twitter.com/WndmXyl6Iy — The Shoe That Grows (@ShoeThatGrows) 7 aprile 2015

Sviluppata in parte da una società di sviluppo di scarpe chiamata Proof of Concept, i sandali sono disponibili in due dimensioni: il primo tipo adatto ai bambini nei primi anni di vita, mentre le altre sono per i più grandi, fino a circa 10 anni.

Un altro vantaggio è la facilità di trasporto. La scarpa si comprime ed è molto leggera. In questo modo è possibile portarne anche 50 paia in una valigia normale, pari a circa 20 chili.

Le calzature di Lee sono già in vendita. Un paio costa 30 dollari ma acquistandone quantitativi maggiori il prezzo si riduce fino a 12 dollari.

AGGIORNAMENTO 23/07/2018

Con l'aiuto dell'ente benefico Because International, Kenton a oggi ha distribuito con successo oltre 175.000 paia di scarpe in 100 paesi.

E c'è di più! Una versione commerciale delle scarpe espandibili è ora disponibile per in pre-ordine su Kickstarter.

Per ogni paio di scarpe ordinato, un altro sarà donato a un bambino in un paese in via di sviluppo.

Francesca Mancuso

