Le maestose sculture realizzate con rottami di automobili e rifuti elettronici per sensibilizzare sul riciclo dei metalli

L’artista indiano Srinivas Padakandl realizza maestose sculture con gli scarti delle vecchie automobili e dei dispositivi elettronici.

L’obiettivo di questo progetto è quello di aumentare la consapevolezza ambientale, incoraggiando le persone a differenziare correttamente e riciclare gli scarti di metallo invece di smaltirli nelle discariche. Questi depositi di rifiuti infatti rischiano di diventare luoghi destinati a inquinare la terra.

L’artista organizza diversi workshop per insegnare a dare una nuova vita ai componenti metallici, così da trasformarli in incredibili sculture. Le sue opere vengono esposte in parchi e luoghi pubblici, proprio con lo scopo di sensibilizzare gli spettatori sulle tematiche ambientali e su come può nascere la bellezza da quello che in tanti considerano spazzatura

Srinivas ha dichiarato a Reuters:

Il mio motivo è educare le persone e gli artisti emergenti attraverso le mie opere d’arte. Non solo voglio informare le persone sulla rottamazione delle vecchie automobili, ma fornire idee anche su come utilizzarle invece di gettare i componenti nelle discariche.

Riempire le discariche con scarti di metallo causa diversi danni come avvelenare il suolo e la produzione di CO2. Utilizzare i rifiuti per produrre opere d’arte diminuisce l’inquinamento e crea bellezza e stupore.

