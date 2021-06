Cosa fare se trovi una zecca su un bambino (e tutte le zone del corpo da controllare)

Avete fatto una bella passeggiata in campagna o al parco col vostro bambino ma al ritorno avete trovato una spiacevole sorpresa: una zecca. Non allarmatevi, l’animale va rimosso subito, ma senza farsi prendere dal panico.

Le zecche in questo periodo dell’anno sono più diffuse. E la vita all’aria aperta, le escursioni o una semplice passeggiata al parco purtroppo possono farci incappare in questi spiacevoli incontri.

Se abbiamo in programma una passeggiata in mezzo al verde, è meglio evitare scarpe aperte e pantaloncini. Meglio indossare, sia noi che i bambini, abiti lunghi e coprenti. Inoltre, al rientro occorre controllare sia vestiti che tutto il corpo.

Le zecche infatti si attaccano a peli, capelli o vestiti e non sempre ne avvertiamo immediatamente la presenza. Ancor meno lo fanno i bambini. Per questo, è bene, dopo un’escursione o una passeggiata, esaminare ogni angolo del loro corpo, facendo particolare attenzione alle parti più “nascoste”, dalla ascelle all’inguine fino alle dita dei piedi, ma anche la testa e i capelli dove questi fastidiosi animali possono annidarsi, passando inosservati.

Il morso di zecca, a differenza delle punture di vespe, tafani, api, zanzare, non è doloroso e non dà prurito. Per questo motivo è molto difficile accorgersi della presenza del parassita nel momento in cui si attacca al corpo. Quasi sempre la consapevolezza di essere entrati in contatto con l’animale sopraggiunge a distanza di tempo, quando le aree circostanti il morso iniziano a causare fastidiosi pruriti, spiegano i medici del Bambin Gesù di Roma.