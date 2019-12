La zanzara coreana si sta diffondendo rapidamente anche in Italia e sopravvive pure al freddo

Resiste al freddo e per questo punge anche d’inverno: la sgradevole presenza della zanzara coreana in Italia, la Aedes koreicus, non si è fatta attendere nemmeno quest’anno. Il suo primo avvistamento risale al 2011 e da allora fa capolino ogni anno, al calare delle temperature, in precise regioni italiane.

Sono infatti il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, la Lombardia e la Liguria ad esserne maggiormente interessate, complici le temperature molto basse, le grandi altitudini e i luoghi umidi dove sono presenti ristagni d’acqua.

Qui si sta diffondendo rapidamente e quel che desta allarme è che la zanzara coreana può rappresentare un pericolo concreto per la salute umana e animale, capace com’è di trasmettere anche il virus dell’encefalite giapponese e la filariosi, pericolosi per l’uomo e gli animali.

Da dove viene la zanzara coreana e come si riconosce

La Aedes koreicus o meglio zanzara coreana è arrivata da noi nel 2011, quando fu rilevata nella provincia di Belluno durante una normale attività di monitoraggio della zanzara tigre.

A “importarla” è stato il commercio di piante tropicali e probabilmente di altre merci. Molto simile alla zanzara tigre (la Aedes albopictus), proviene dalle giungle del sud-est asiatico. Rispetto alla tigre, però, ha una maggiore capacità di adattamento ai climi freddi del nord Europa (infatti è presente in alcune zone del Belgio) e differisce dalla tigre per la mancanza della linea bianca longitudinale presente sul dorso.

È più grande della zanzara tigre e meno aggressiva, è anch’essa diurna e sfrutta piccoli ristagni di acqua per deporre le uova.

In generale, la sola puntura della zanzara coreana non produce sintomi particolari, né si riscontrano prurito e dolore diversi rispetto alle punture delle altre specie. Solo se la femmina che punge dovesse essere infetta, potrebbe trasmettere malattie come la filariosi canina, la filariasi linfatica e l’encefalite giapponese.

Per il momento, però, nessun virus è stato trasmesso né si registra un reale pericolo per la popolazione.

Come proteggersi dalle zanzare coreane? Come per tutti i tipi di zanzara, valgono le stesse regole. Qui trovate tutti i rimedi efficaci per adulti e bambini per diventare “invisibili” a questi insetti e per lenire le punture.

Leggi anche: