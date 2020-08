Anche la regina Vittoria amava lo Yoga (non solo Meghan Markle)

La famiglia inglese ama lo yoga, ma non solo quella delle ultime generazioni. Fin dalla Regina Vittoria (1819-1901) sembra proprio che la Royal Family ami questa pratica spirituale. E ora, con Meghan Markle, si è rinnovata la passione. Niente sesso, siamo inglesi: preferiamo lo yoga. Battute a parte la famiglia reale inglese ama lo yoga da generazioni, come noto fin dai tempi della Regina Vittoria, il cui lunghissimo regno si è concluso con la sua morte avvenuta nel lontano 1901. D’altronde il Regno Unito, proprio negli anni vittoriani, comprendeva anche l’India, e per questo la Regina Vittoria fu nominata Imperatrice d’India nel 1876. Il suo assistente indiano Abdul Karim l’aveva aiutata a conoscere il Paese che governava senza mai esserci stata e, nel corso di queste “lezioni d’India”, la sovrana apprese anche l’antica arte dello yoga, tramandandola poi ai suoi discendenti. Mentre non si hanno certezze in merito su Lady Diana, è certo che la pratica sia molto amata da Camilla e Carlo d’Inghilterra, come è altrettanto certo che sia molto apprezzata e che anzi, rappresenti proprio una passione, per Meghan Markle, consorte del Principe Harry, in questo caso per ben altre vie. “Lo yoga è la mia passione – aveva infatti dichiarato l’ex attrice statunitense a Best Health nel 2015 – Mia madre è un’istruttrice di yoga e ho iniziato con lei quando avevo sette anni. In realtà sono stata molto resistente da bambina, ma lei mi disse: “Tesoro, troverai la tua pratica, dagli tempo” Al college, ho iniziato a farlo più regolarmente”. Yoga: ecco come trasforma corpo e mente dalla prima lezione in poi I benefici dello yoga su corpo e mente, d’altronde, sono arcinoti. E non potevano sfuggire ai reali. Fonti di riferimento: Best Health / Meghan Markle/Istagram Leggi anche: 15 regole che ogni amante dello yoga dovrebbe seguire

