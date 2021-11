Vulvodinia: cos’è e la proposta per riconoscerla come malattia invalidante (e no, al convegno non c’era solo Damiano dei Maneskin)

Sfruttare l’onda lunga di un successo planetario, certo, può giovare a una causa, ma non può distogliere l’attenzione dei media da una malattia estremamente invalidante e dalle soluzioni da dare alle donne per vivere una vita normale. Come l’inserimento tra i Lea

Si chiama vulvodinia e viene definita come la “percezione dolorosa a livello vulvare”. In Italia colpisce circa il 15% delle donne. Si tratta di una malattia terribilmente silenziosa, proprio come accade con l’endometriosi, e, per vederne riconosciuta l’esistenza e l’invalidità che comporta, l’universo femminile devo compiere un’altra estenuante lotta.

Di vulvodinia se n’è sentito parlare ultimamente perché a soffrirne è Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, il frontman dei Maneskin, ma – forse proprio per questo –sui giornali solo il nome della band è bastato per distogliere lo sguardo e scadere nel gossip.

In realtà, la vulvodinia c’è da sempre e sappiate che per una diagnosi definitiva ci vogliono anche 8 anni e, sebbene nel 2020 sia stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della Sanità, in Italia non è considerata nemmeno una patologia.

Cos’è la vulvodinia e diagnosi

Si tratta di un “disturbo” descritto come bruciore o dolore persistente all’ingresso della vagina e nella zona che la circonda, la vulva, senza che sia presente un segno o una lesione visibile che lo giustifichi. Può colpire donne di tutte le età, dall’adolescenza alla menopausa, e riguarda circa il 12-15% delle donne.

Purtroppo, la vulvodinia può essere diagnosticata molto tardi e quindi non essere curata per anni, perché sottostimata e addirittura bollata – ma questo soprattutto negli anni addietro – come malattia “psicosomatica” o “psicogena”. Una classificazione dura a morire, perché è in realtà una patologia con solide basi biologiche che ricadono nell’ambito ginecologico e che può essere gestita con un buon piano terapeutico.

È possibile confermare la presenza di vulvodinia solo dopo aver escluso altre possibili cause del dolore quali, ad esempio, un’infiammazione o un’infezione vulvo vaginale che, al contrario della vulvodinia, causano segni e lesioni visibili, ma anche herpes genitalis, fibromialgia (una malattia del sistema immunitario che causa dolori muscolari, nervosi e tendinei) e altre patologie.

Escluso tutto, ad accertare la diagnosi di vulvodinia sarà lo swab test, un esame non invasivo utilizzato per accertarsi della presenza di un’allodinia (un dolore provocato da uno stimolo che, in condizioni normali, sarebbe innocuo e non provocherebbe alcun tipo di sensazione dolorosa) in zona vulvare che, unitamente a un mantenimento dei sintomi dolorosi per un periodo di tempo superiore ai 3 mesi, permette di accertare la diagnosi di vulvodinia.

I sintomi della vulvodinia

dolore persistente, di solito limitato alla zona vulvare. In alcuni casi il dolore può estendersi anche ai glutei, all’ano e all’interno delle cosce

sensazione di bruciore

secchezza

sensazione di abrasione a livello vulvare

vaginismo

cistite interstiziale

dolori mestruali

sindrome del colon irritabile

Le cause della vulvodinia

Poco si sa sull’origine della vulvodinia, ma si ritiene che più cause possano essere associate tra loro. L’inizio dei disturbi spesso segue una infezione, come può essere la candida albicans, o traumi fisici, come un’episiotomia o una biopsia vulvo-vaginale. A volte le donne riferiscono l’insorgenza del dolore a seguito di rapporti sessuali estremamente dolorosi, ma anche dopo un trauma psicologico. Possono essere coinvolti nell’insorgenza del disturbo anche aspetti come l’uso di biancheria intima sintetica o di indumenti troppo stretti o l’impiego di detergenti intimi o di prodotti a uso locale contenenti sostanze chimiche.

Come spiega l’ISS, la durata del dolore nel tempo (cronicizzazione) e/o il bruciore sembra riconducibile ai seguenti fenomeni:

stimolazione eccessiva di alcune cellule del sistema immunitario, chiamate mastociti, responsabili di una risposta immunitaria atipica che causa irritazione locale

stimolazione indiretta dello sviluppo di terminazioni nervose, che controllano la percezione del dolore

Ricapitolando, le cause di una vulvodinia possono essere:

infezioni, come la candida albicans

traumi fisici lesioni del nervo pudendo dovute al parto a o traumi

rapporti sessuali violenti

ipercontrattilità vulvo-perineale

Per una possibile cura, meglio rivolgersi al proprio ginecologo.

La proposta di legge

Il 12 novembre scorso si è tenuto a Roma il convegno “Vulvodinia e neuropatia del pudendo: un dolore senza voce”. Qui era presente come testimonial Giorgia Soleri, accompagnata dal suo fidanzato Damiano dei Mansekin. Così molti rotocalchi si sono soffermati sulla sua presenza piuttosto che sull’importanza in sé dell’evento. Durante l’incontro, infatti, con il patrocinio della Camera dei Deputati, è stata presentata la proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti, chiedendone l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (Lea). La proposta è stata scritta dal comitato promotore e organizzatore, che raccoglie le sei associazioni che in Italia si occupano di queste due sindromi: Aiv, Ainpu onlus, Casa maternità prima luce, Cistite.info aps, Associazione vulvodiniapuntoinfo onlus e Associazione viva.

