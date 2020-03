Il volontario trentottenne ricoverato per coronavirus che ogni giorno ci racconta com’è vivere attaccati ad un respiratore

Si chiama Pierpaolo Zito è un giovane volontario e soccorritore di Genova. Probabilmente, proprio prestando servizio durante questa emergenza sanitaria, è stato contagiato dal coronavirus e ora si trova ricoverato all’ospedale San Martino. Da lì fa video dirette ogni giorno per sensibilizzare le persone sull’importanza di rimanere a casa.

Ogni giorno Pierpaolo, 38 anni di Genova, già soccorritore nei giorni successivi al crollo del Ponte Morandi, pubblica video e foto sul suo profilo Facebook per far prendere coscienza a tutte le persone della gravità della situazione, sottolineando l’importanza di stare a casa, rispettando tutte le regole.

Ci ricorda che questo virus colpisce purtroppo, a discapito di quello che si possa pensare, anche alcuni giovani e che dunque non va sottovalutato. Importante mantenere l’isolamento sociale soprattutto per tutelare le fasce più deboli della popolazione: anziani, immunodepressi e persone con patologie pregresse che stanno pagando il prezzo più caro per la diffusione del coronavirus, soprattutto in alcune regioni del Nord Italia.

Si riprende anche mentre è sottoposto all’ossigenoterapia sotto un grande casco e non può parlare ma solamente salutare tutti con la mano.

Il suo messaggio è stato condiviso migliaia di volte sui social ed è stato visto da oltre 65 mila utenti. In tantissimi gli hanno mostrato solidarietà da ogni parte del mondo e Pierpaolo ha trovato il modo di ringraziarli tutti con queste parole:

“Per ora mi limito solo a dirvi un “grazie di cuore”, per tutto quello che avete fatto per me, per il grande affetto che mi avete dimostrato. Per le centinaia di persone che da ieri mi chiedono l’amicizia e mi incoraggiano con messaggi privati, per chi ha gli occhi lucidi come i miei da stamani, per chi condivide il mio video che ha fatto più visualizzazioni di un influencer, e scusate il brutto gioco di parole. Mi sono reso conto che i social non sono poi così male. Puoi conoscere persone talmente speciali che molte volte non ti capaciti di comprendere perché le cose in Italia vanno sempre peggio. Penso che sto rispondendo a tutti da ieri sera. Siete la mia forza e in questa battaglia ne ho davvero bisogno. Amici, girate a più non posso il messaggio di RIMANERE A CASA con il mio video di ieri sera”.