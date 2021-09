I livelli di vitamina D nel sangue possono predire i futuri problemi di salute e le possibili cause di morte

I livelli di vitamina D nel sangue possono aiutare a predire rischi per la salute futura e anche le possibili cause di morte. Lo ha rivelato uno studio presentato all’e-ECE 2020, il congresso della Società Europea di Endocrinologia.

Negli ultimi tempi, la Vitamina D, notoriamente una preziosa alleata della nostra salute, è tornata al centro delle ricerche in relazione al coronavirus e alla sua confermata capacità di ridurre il rischio di letalità del Covid-19.

Adesso, una nuova ricerca internazionale, a cui hanno preso parte anche gli scienziati dell’Università di Firenze, ha scoperto che i livelli di vitamina D che circolano nel sangue possono aiutare a predire i rischi per la salute negli uomini anziani.

La carenza di vitamina D è comune in Europa, soprattutto negli anziani. Essa viene associata a un rischio più elevato di sviluppare numerosi disturbi legati all’invecchiamento, come malattie cardiovascolari, cancro e osteoporosi. Tuttavia, ci sono diverse forme, o metaboliti, di vitamina D nel corpo. Per valutare lo stato della vitamina D, molto spesso si considera la quantità totale di questi metaboliti.

Va detto anche che il 99% dei metaboliti sono legati alle proteine, quindi solo una piccolissima frazione è libera di essere biologicamente attiva. Proprio queste forme possono aiutare non solo a conoscere lo stato di salute presente ma anche a predire quello futuro.

In particolare, per gli autori dello studio, la forma libera di vitamina D che circola nel sangue è un predittore più accurato della salute e del rischio di malattie rispetto alla vitamina D totale spesso misurata. La ricerca ha considerato 1970 uomini di età compresa tra 40 e 79 anni, che hanno preso parte all’European Male Ageing Study (EMAS) tra il 2003 e il 2005. Sulla base dei dati raccolti nello studio Emas, il dottor Leen Antonio dell’ospedale universitario di Leuven in Belgio e un team di colleghi ha cercato di dimostrare se i metaboliti liberi della vitamina D fossero migliori predittori di salute.

Tenendo conto dei livelli di Vitamina D totale e libera, dello stato di salute attuale e di altri fattori tra cui età, indice di massa corporea, fumo e salute dichiarata,i ricercatori hanno scoperto che i livelli totali dei metaboliti della vitamina D sia liberi che legati erano associati a un rischio più elevato di morte. Tuttavia, solo la forma libera, la 25-idrossivitamina D, era predittiva di futuri problemi di salute.

“La maggior parte degli studi si concentra sull’associazione tra i livelli totali di 25-idrossivitamina D e la malattia e la mortalità legate all’età. I nostri dati ora suggeriscono che sia i livelli totali che liberi di 25-idrossivitamina D sono la migliore misura del futuro rischio per la salute negli uomini “, ha detto il dott. Antonio.

Poiché si tratta di uno studio osservazionale, le relazioni causali e i meccanismi sottostanti rimangono ancora sconosciuti. Inoltre, non è stato possibile ottenere informazioni specifiche sulle cause di morte degli uomini nello studio ma è indubbio che la ricerca abbia il merito di dimostrare quanto sia importante la vitamina D per la nostra salute, a ogni età.

Fonti di riferimento: Eurekalert

