Vitamina D: gli effetti benefici appena scoperti sulla vescica e sulle vie urinarie

E’ stato dimostrato da una recente ricerca come l’integrazione con la vitamina D sia efficace nel trattare alcuni disturbi della vescica

La salute della vescica è qualcosa a cui le persone non pensano fino a quando non nasce un problema. Chiunque soffra di vescica iperattiva, incontinenza, disturbi del pavimento pelvico o ripetute infezioni del tratto urinario sa quanto questo può compromettere la vita.

C’è un nutriente importante per la salute della vescica che una nuova ricerca indica come cruciale, e di cui la maggior parte delle persone ha una carenza, stiamo parlando della vitamina D.

Secondo un articolo pubblicato sull’International Urogynecology Journal, la mancanza di vitamina D è collegata a vescica iperattiva, incontinenza, disturbi del pavimento pelvico e sintomi del tratto urinario inferiore. I ricercatori hanno eseguito una revisione degli studi precedenti, tutti avvenuti intorno all’agosto 2020, e hanno analizzato i dati collettivamente vedendo una chiara connessione tra la vitamina D e la salute della vescica.

Nutrienti legati alla salute della vescica

La ricerca pubblicata di recente ha individuato una chiara connessione tra la vitamina D e la salute della vescica, anche se il motivo non è ancora completamente compreso.

La vitamina D è una vitamina liposolubile, che svolge un ruolo nell’assorbimento intestinale di diversi nutrienti. Calcio, magnesio, fosfato, sono tutti assorbiti grazie alla vitamina D, e svolgono un ruolo nella salute dei reni e della vescica. Recentemente, ci sono stati studi che hanno valutato la carenza di vitamina D e l’effetto sull’incontinenza urinaria; sembra, infatti, che una carenza sia responsabile di problemi di incontinenza.

Il motivo per cui il calcio è importante per la salute della vescica è perché aiuta con la contrazione muscolare, compreso il muscolo detrusore. Questo si trova nelle pareti della vescica e rimane rilassato per consentire di immagazzinare l’urina, contraendosi quando fai pipì per rilasciarla. Allo stesso modo, secondo una ricerca, magnesio e fosfato svolgono un ruolo nella funzione muscolare e nervosa, mentre la vitamina D aiuta con l’assorbimento di questi nutrienti, per tale ragione è così importante per la salute della vescica.

Come assumere i nutrienti per una vescica sana

Sfortunatamente, quasi la metà della popolazione non assume abbastanza vitamina D. La vescica non è l’unica ragione per cui è importante averne abbastanza, infatti, la carenza di vitamina D è collegata a un rischio più elevato di alcuni tipi di cancro, debolezza muscolare e disturbi digestivi.

Esistono diversi modi per aumentare i livelli di vitamina D, il primo è attraverso il cibo. Un’altra soluzione sono gli integratori, oppure esporsi quanto più possibile al sole, che è una buona fonte di vitamina D, anche se in tal caso è importante usare un’adeguata protezione solare; ad esempio, solo 15 minuti di esposizione diretta al giorno possono aiutare a soddisfare il fabbisogno di vitamina D.

Quindi, poiché la vitamina D ha così tanti benefici per la salute e garantisce che altri importanti nutrienti vengano ben assorbiti nel corpo, assumerne abbastanza contribuisce al nostro benessere fisico generale, e non solo della vescica.

Fonte: PubMed

