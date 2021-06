Vitamina B12: se hai questi sintomi sulla pelle potresti esserne carente

Chi è carente di vitamina B12 potrebbe presentare alcuni sintomi caratteristici sulla pelle e sui capelli. Ad evidenziarlo è una ricerca scientifica. Una carenza di vitamina B12 può essere individuata esclusivamente tramite specifiche analisi del sangue ma esistono comunque dei sintomi che, se compaiono, possono essere un piccolo campanello d’allarme e dovrebbero invitarci ad approfondire con l’aiuto di un medico. Non è condizione rara, infatti, avere una carenza di vitamina B12, soprattutto se si segue una dieta vegana, si soffre di alcune patologie o a seguito di alcuni interventi chirurgici. Ma quali possono essere i sintomi che compaiono sulla pelle e a cui fare attenzione? A rivelarli è una ricerca scientifica condotta dal dottor Rajendran Kannan e dal suo team del Saveetha Medical College. Si tratta di: Iperpigmentazione cutanea : porzioni di pelle diventano di colore più scuro rispetto alla normale pelle circostante, cioè è causato da un eccesso di melanina. Queste macchie possono comparire ovunque sul corpo, compreso il viso.

: porzioni di pelle diventano di colore più scuro rispetto alla normale pelle circostante, cioè è causato da un eccesso di melanina. Queste macchie possono comparire ovunque sul corpo, compreso il viso. vitiligine : si sviluppano macchie bianche sulla pelle, in pratica è l’opposto dell’iperpigmentazione in quanto è la mancanza di melanina che le provoca.

: si sviluppano macchie bianche sulla pelle, in pratica è l’opposto dell’iperpigmentazione in quanto è la mancanza di melanina che le provoca. cheilite angolare : condizione che causa zone rosse e gonfie e piccoli tagli ai lati della bocca che possono sanguinare e poi trasformarsi in croste.

: condizione che causa zone rosse e gonfie e piccoli tagli ai lati della bocca che possono sanguinare e poi trasformarsi in croste. alterazioni dei capelli Ovviamente tutti questi sintomi possono derivare anche da altro, bisognerà dunque capire attraverso le analisi del sangue se davvero si è carenti di vitamina B12 e in caso assumere un integratore seguendo le indicazioni del proprio medico di fiducia. I sintomi sopraelencati non sono certo gli unici che eventualmente possono indicare una carenza di vitamina B12. Ve ne sono diversi altri tra cui: anemia

colorito giallo pallido della pelle

lingua dolorante e rossa (glossite)

ulcere della bocca

parestesie (alterazione della sensibilità degli arti o di altre parti del corpo)

cambiamenti nel modo in si cammina o ci si muove

visione disturbata

irritabilità

depressione

declino delle capacità mentali, come memoria, comprensione e giudizio Fonte: Can Fam Physician Leggi anche: Vitamina B12: quali sono le fonti sicure?

La carenza di vitamina B12 è collegata alla sindrome di Sjögren primaria. Lo studio

Carenze nutrizionali: le più diffuse, i sintomi e come prevenirle

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo