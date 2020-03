Il video virale in cui medici e infermieri spiegano come lavare le mani ballando

Medici, infermieri e il personale dell’Ospedale Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo, hanno spiegato con un video diventato virale qual è il modo migliore per curare l’igiene delle mani.

Lavare bene le mani, un’abitudine da adottare nella vita di tutti i giorni e soprattutto in questo momento, per tenersi al riparo dal coronavirus. Ormai lo sappiamo tutti. Lo dimostrano anche le scorte di disinfettanti andate letteralmente a ruba a seguito della diffusione dei contagi.

Ma basta davvero lavare a fondo le mani per ridurre il rischio. Come? A spiegarlo in questo simpatico filmato è stato il personale della Fondazione Giglio di Cefalù. A ritmo di musica, medici, infermieri, OSS e dirigenti hanno spiegato quali sono i gesti corretti da compiere per assicurarsi una corretta igiene e tenersi al riparo dai germi:

Il video, girato in occasione della Giornata mondiale per l’igiene delle mani, risulta quantomai attuale e sta facendo il giro del web proprio in queste ore.

Da vedere e rivedere!

