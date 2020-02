La vernice mangia smog potrebbe essere utile contro il Coronavirus. L’appello per testarla

Massimo Bernardoni ha inventato tempo fa una speciale vernice fotocatalitica chiamata Airlite in grado di “mangiare” lo smog, conosciuta ormai a livello mondiale proprio per la sua capacità di pulire l’aria.

Ebbene questa vernice, analizzata in laboratorio, si è dimostrata particolarmente efficace dal punto di vista antimicrobico perché capace di eliminare batteri come lo Staffilococco Aureus Mrsa, diffuso principalmente negli ospedali e potenzialmente letale. Nei test effettuati presso la Sapienza di Roma, si è constatato un abbattimento del batterio del 99,9% in due ore, e simili risultati si sono riscontrati con un altro batterio, la Klebsiella pneumoniae, che può causare fra le altre cose polmoniti.

La vernice, che normalmente viene applicata sui muri per uccidere i batteri presenti nell’aria, secondo il suo inventore, Massimo Bernardoni, potrebbe essere utilizzata anche contro il coronavirus, che è un virus, non un batterio, ma che potrebbe comunque esserne annientato. Perlomeno questa è l’ipotesi di Bernardoni che, per verificarne l’efficacia, ha chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di testarla con campioni di Covid-19.

Bernardoni in un’intervista rilasciata ad Adnkronos ha spiegato di aver testato la vernice con una quindicina di batteri, alcuni molto resistenti agli antibiotici, e di averli eliminati in due ore. Questo accade grazie a una “multitecnologia che fa più cose contemporaneamente” eliminando “tutto cio’ che è organico e viene a contatto con la superficie, riduce gli elementi inquinanti e abbassa anche la temperatura degli ambienti”. Motivo per cui molto ospedali vi hanno già ricorso per eliminare infezioni varie.

Airlite è stata anche utilizzata, nel 2007, per pulire e ridipingere il Traforo che a Roma collega Via Nazionale con Via del Tritone e si è constatato un dimezzamento, da allora, dei valori di NOx. Adesso il suo inventore ipotizza che possa rivelarsi utile, viste le premesse, anche contro il temutissimo Coronavirus e attende una risposta dalle istituzioni per poterne testare l’efficacia.

FONTE: Adnkronos

