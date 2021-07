Vaiolo delle scimmie: tra disinformazione e allarmismo, la questione è più complicata di quanto sembri

La Cina riporta la prima infezione umana da Monkey B Virus (BV) e la successiva morte. Da qui a parlare di “vaiolo delle scimmie” è stato un attimo. Ma non sono la stessa cosa La confusione, in realtà, deriva da due notizie arrivate contemporaneamente: una giunge dalla Cina ed è la morte di un veterinario causata, pare, dal Monkey B Virus, l’altra invece riguarda l’esistenza di un focolaio negli Stati Uniti del “vaiolo delle scimmie” (che è scientificamente denominato Monkeypox). Facciamo chiarezza su cosa sta succedendo e quali sono le differenze. Sono due malattie rare ma potenzialmente letali e la radice “Monkey” nel nome sta effettivamente creando confusione. Il virus Monkey B è balzato agli onori delle cronache dopo che i Centri cinesi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno rivelato che un ricercatore biomedico di 53 anni è morto proprio a causa del virus. Il veterinario aveva sezionato due scimmie morte il 4 marzo e il 6 marzo 2021, per poi sviluppare nausea, vomito e febbre “con sintomi neurologici”. Nel mese di maggio è morto. Di contro, dal Texas è arrivata la segnalazione di un paziente che ha contratto il vaiolo delle scimmie, un virus che però è trasmesso prevalentemente dai roditori e dai leporidi. L’uomo era appena tornato dalla Nigeria quando ha accusato i primi sintomi e ora è ricoverato a Dallas in condizioni stabili. Indice Il Monkeypox and Monkey B virus hanno cause completamente diverse Cos’è il Monkey B Virus Cos’è il Monkeypox o vaiolo delle scimmie

Il Monkeypox and Monkey B virus hanno cause completamente diverse Il vaiolo delle scimmie è causato dal virus del vaiolo delle scimmie, che è dello stesso genere del virus variola, la causa del vaiolo. Il Monkey B Virus (BV) è una forma di virus dell’herpes B. Le infezioni da virus Monkey B nelle persone sono solitamente causate da scimmie macaco, afferma il CDC. Mentre gli scimpanzé e le scimmie cappuccine possono contrarre il Monkey B Virus (BV), di solito muoiono a causa dell’infezione. Cos’è il Monkey B Virus Si tratta di un patogeno appartenente alla famiglia dell’herpes che infetta i macachi. Viene trasmesso agli esseri umani molto di rado e se lo fa è capace di attaccare il sistema nervoso e causare di encefaliti, cioè infiammazioni del cervello. Può portare a perdita di conoscenza e, se non trattato, alla morte nell’80% dei casi. Il primo caso noto risale al 1932 e ad oggi si contano circa 100 contagi negli esseri umani. Ad essere contagiati sono soprattutto veterinari e persone che lavoravano a stretto contatto con gli animali. Secondo gli esperti, il Monkey B-Virus si è adattato perfettamente ai macachi ed è poco probabile possa mutare ancora. Cos’è il Monkeypox o vaiolo delle scimmie Fu scoperto nelle scimmie da laboratorio nel 1958, poi, nei primi anni ’70, fu stato identificato come la causa di una malattia degli esseri umani simile al vaiolo in alcune zone remote dell’Africa. Questa malattia è causata dal Monkeypox virus che appartiene al gruppo degli orthopoxvirus. Tra gli altri virus dello stesso gruppo che possono infettare gli esseri umani ci sono il virus del vaiolo, il vaccinia (utilizzato nel vaccino del vaiolo) e il cowpox virus (non esiste un trattamento specifico per il vaiolo delle scimmie, ma è stato riferito che in Africa il rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie si riduce nelle persone precedentemente vaccinate per il vaiolo). Ci sono alcuni sintomi che si sovrappongono tra il vaiolo delle scimmie e il virus della scimmia B. Secondo il CDC americani, i sintomi includono: Febbre

Mal di testa

Dolori muscolari

Mal di schiena

Linfonodi ingrossati

Brividi

Stanchezza Questi sintomi sono seguiti da protuberanze che progrediscono attraverso cinque fasi separate, finendo con croste che cadono. La malattia di solito dura da due a quattro settimane. Il può essere più grave perché, in seguito a questi sintomi, si possono sviluppare ulteriori piccole vesciche nell’area del corpo che è stata a contatto con l’animale, insieme con: Fiato corto

Nausea e vomito

Dolore addominale Se la malattia progredisce, il virus si diffonderà e causerà gonfiore del cervello e del midollo spinale, causando sintomi come: Dolore, intorpidimento e prurito vicino al sito di infezione

Problemi di coordinazione muscolare

Danni cerebrali e gravi danni al sistema nervoso

Le persone possono anche sviluppare problemi respiratori e successivamente morire a causa dell’infezione, di solito da un giorno a tre settimane dopo i primi sintomi Fonti: CDC / ISS Leggi anche: Il virus degli allevamenti intensivi di salmoni ha fatto il giro del mondo (e sta distruggendo anche quelli selvatici)

