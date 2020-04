È pronto un vaccino anti-coronavirus: via ai test sull’uomo a fine aprile

Il vaccino contro il coronavirus inizierà a essere testato entro fine aprile su 550 volontari sani. Lo ha annunciato Piero Di Lorenzo dell’Advent-Irbm di Pomezia, che insieme allo Jenner Institute della Oxford University, ha messo a punto questa potenziale cura. Il vaccino, se dovesse dare risultati positivi in fase di test, potrebbe essere utilizzabile già da settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine. I test verranno effettuati in Inghilterra sui volontari, dato che è stata già testata la non tossicità e per ora, in laboratorio, anche l’efficacia, come ha specificato Di Lorenzo all’ANSA: “Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci”. Il vaccino dovrebbe quindi partire da Pomezia a fine aprile. E per velocizzarne ulteriormente lo sviluppo e la produzione a livello industriale, sono stati coinvolti investitori internazionali e diversi Governi. FONTE: Ansa/ Irbm Ti potrebbe interessare anche: Coronavirus: i ricercatori di Hong Kong dichiarano di avere un vaccino, ma servirà almeno un altro anno per testarlo

Coronavirus: scoperti gli anticorpi che neutralizzano il Sars-Cov-2 da ricercatori della Corea del Sud

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo