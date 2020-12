Estratto di foglie d’ulivo, il superfood tutto italiano dalle mille proprietà

L’estratto di foglie di ulivo è un superfood con incredibili proprietà per la nostra salute tra cui quella di rinforzare e sostenere il sistema immunitario.

In questo difficile periodo legato all’emergenza sanitaria, l’estratto di ulivo Ulivìs è in offerta speciale per consentire a quante più persone possibile di godere dei benefici dell’ulivo per aumentare le difese dell’organismo.

I benefici dell’estratto di foglie di ulivo per il sistema immunitario

L’estratto di ulivo è un superfood ottenuto dalle foglie di Olea europaea, pianta della regione Mediterranea particolarmente longeva, vitale e ricca di proprietà benefiche per la nostra salute. I prodotti ottenuti dall’ulivo sono utilizzati fin dall’antichità a scopo terapeutico: la medicina popolare e l’erboristeria impiegano infatti da migliaia di anni estratti di ulivo per migliorare lo stato di benessere e alleviare svariati disturbi.

Grazie ai suoi preziosi componenti, l’estratto di ulivo ha innanzitutto azione antivirale, antibatterica, antiossidante e antinfiammatoria e dunque il suo consumo regolare contribuisce a sostenere il sistema immunitario aiutando a proteggerci dall’attacco di virus e batteri.

Aumentare le nostre difese è importante nella stagione fredda, soprattutto quest’anno, per fronteggiare al meglio un virus nuovo. Proprio per questo, l’azienda Ulivìs ha deciso di lanciare un’iniziativa solidale, offrendo il suo estratto di foglie di ulivo a un prezzo speciale e alla portata di tutti: per un tempo limitato Ulivìs sarà disponibile a soli 9,00 euro anziché 27,00.

L’estratto di foglie di ulivo è da sempre ampiamente impiegato per rinforzare il sistema immunitario, ridurre la carica virale e alleviare i sintomi delle infezioni, in quanto efficace contro numerosi virus tra cui quelli che causano influenza, l’Herpes simplex e i virus responsabili di varicella e poliomelite.

Oltre all’azione immunostimolante, l’estratto di foglie di ulivo possiede proprietà adattogene, anche queste utili ad aumentare le difese, poiché aiutano a combattere stanchezza fisica e mentale, a fornire energie e forze nei periodi di stress e a migliorare il tono dell’umore.

Le proprietà delle foglie di ulivo sono date dalla presenza di un fitocomplesso ricco di polifenoli, tra i quali spicca l’oleuropeina, molecola dalle note proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antivirali e antibatteriche.

La speciale formulazione di Ulivìs è stata ideata dal Dottor Cenzato Remigio, medico specializzato in rimedi naturali, che ha associato all’estratto di foglie di ulivo titolato in oleuropeina al 20%, estratti di aloe, betulla e calendula, che lavorano in sinergia tra loro.

I metodi di produzione ed estrazione adottati da Ulivìs sono in grado di preservare i componenti presenti nelle piante così da offrire il massimo dei benefici.

Benefici e proprietà dell’estratto di foglie di ulivo

I polifenoli presenti nell’estratto di foglie di ulivo, e in particolare l’oleuropeina, hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, in gradi di apportare benefici all’apparato cardiovascolare e ai processi metabolici, oltre che al sistema immunitario.

L’assunzione regolare di estratti di ulivo contribuisce ad abbassare la pressione sanguigna, ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, rinforzare i vasi sanguigni e a regolare la glicemia, prevenendo l’insorgenza di malattie cardiache, neurodegenerative e metaboliche.

Gli estratti di foglie di ulivo sono inoltre in grado di migliorare le funzioni cognitive, ridurre l’affaticamento mentale e favorire concentrazione, memoria e buon umore.

I principi attivi presenti nelle foglie di ulivo contribuiscono poi ha contrastare l’insorgenza di osteoporosi e l’aumento di peso nelle donne in menopausa, attraverso un incremento dell’attività degli osteoblasti a scapito della formazione di adipociti.

I polifenoli presenti nelle foglie di ulivo aiutano a mantenere il corretto peso corporeo a tutte le età, non solo durante la menopausa, favorendo la perdita di peso attraverso una più efficiente mobilizzazione dei grassi accumulati e riducendo lo stimolo della fame. I costituenti presenti nelle foglie di ulivo portano infine a un miglioramento del microcircolo e della circolazione linfatica e questo, unito all’azione diuretica e drenante, consente di eliminare nel tempo ritenzione idrica e cellulite responsabili di gonfiore e dell’inestetismo noto come “buccia d’arancia”.

Come e quando assumere l’estratto di foglie di ulivo

Per ottenere i benefici delle foglie di ulivo è sufficiente assumere regolarmente l’estratto liquido. Gli effetti vengono percepiti in breve tempo, ma per risultati ottimali è consigliabile effettuare cicli di tre o quattro mesi due volte all’anno.

Ulivìs è disponibile in bottiglie da un litro e il dosaggio giornaliero è pari a 70 millilitri di prodotto da assumere preferibilmente al mattino, prima della colazione. La somministazione di Ulivìs è indicata anche per bambini e adolescenti, riducendo il dosaggio a 20 millilitri.

L’estratto di ulivo può essere consumato puro così com’è oppure diluito in acqua, succhi di frutta naturali o tisane

Controindicazioni dell’estratto di foglie di ulivo

L’estratto di foglie di ulivo vanta una tradizione d’uso millenaria ed è considerato sicuro, privo di effetti collaterali. L’assunzione di questo tipo di estratto è però sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento e nelle persone che soffrono di bassa pressione o che assumono farmaci anticoagulanti e ipoglicemizzanti.