Coronavirus, attenzione ai controlli truffa. L’allarme della Croce Rossa

Mentre il nord Italia è alle prese con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus, c’è chi approffitta della situazione e cerca di sfruttare la paura dei cittadini a proprio vantaggio.

La Croce Rossa di Casatenovo, in provincia di Lecco, segnala infatti una truffa ai danni delle persone anziane.

Sembra che alcuni anziani abbiano ricevuto proprio in questi giorni telefonate sospette, in cui viene comunicato un intervento del personale della Croce Rossa per effettuare tamponi per il coronavirus direttamente a casa.

La Croce Rossa smentisce l’iniziativa, raccomanda di non fidarsi e di rivolgersi alle autorità per qualsiasi dubbio: nessun medico si sta presentando a domicilio per controlli o tamponi.

⚠️ ATTENZIONE TRUFFA ⚠️Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo “siamo della… Pubblicato da Croce Rossa Italiana – Comitato di Casatenovo su Domenica 23 febbraio 2020

Fonte di riferimento: Croce Rossa Casatenovo

