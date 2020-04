‘Togliete il pin ai cellulari dei vostri cari’: l’appello degli infermieri per tenere informati i parenti dei malati isolati

Sono tempi di solitudine, questi, di un vuoto che a volte pare incolmabile. Noi, chiusi dentro le nostre case, almeno abbiamo il conforto di ciò che ci serve per accusare meno il peso di giornate che non passano e di sentire anche i nostri cari. Menomale che ci sono (anche e non solo!) gli smartphone, insomma, ma chi è in ospedale a lottare col coronavirus come fa?

Un pensiero che hanno avuto alcuni infermieri impegnati nel reparto Covid-19, che su Facebook lanciano un appello a tutte le persone che ricoverano i loro cari a causa del virus:

“Togliete i pin ai telefoni dei vostri cari” – si legge nel messaggio (chi sia il vero autore non è dato saperlo, ma sicuramente il contenuto è importante), con preghiera di “fare girare”, in modo che il personale abbia la possibilità di tenere informati i cari sulle condizioni di salute dei malati.

Spesso, infatti, le famiglie rischiano di perdere i contatti con i ricoverati: per le norme anti-contagio non possono fare visita ai loro cari né entrare nei reparti di qualsiasi ospedale per assistere i famigliari ammalati. E il risultato è che molti non riescono per giorni ad avere notizie sul loro stato di salute o sul luogo in cui si trovino.

“Gli infermieri – conclude l’appello – tramite il telefono possono tenere informate le famiglie. Ma se non si toglie il pin diventa quasi impossibile mantenere i contatti”.

«Togliete il pin ai cellulari dei vostri cari che vengono ricoverati per il Covid-19».È l'appello di una infermiera,… Pubblicato da Croce Rossa Italiana – Comitato di Sant'Olcese su Lunedì 30 marzo 2020

Uno dei drammi di questa malattia è proprio questo e fa venire i brividi pensare a questo frangente, ma se può essere utile anche questa piccola idea per preservare i nostri cari, pensiamoci!

