Ticket to Ride: a ruba l’espansione in rosa contro il cancro al seno dell’iconico gioco da tavolo. Raccolti quasi 200.000 dollari

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

Com’è tristemente noto, quello al seno è uno dei tumori più diffusi e aggressivi dei nostri tempi. Per aiutare la ricerca anche la celebre casa editrice francese di giochi da tavolo Asmodee ha deciso di scendere in campo, lanciando ad ottobre l’iniziativa che prende il nome di Ticket to Ride: Play Pink. Così il popolare gioco di avventure ferroviarie Ticket to Ride si è rifatto il look. Per l’edizione limitata il set di vagoni è stato stampato in rosa, il colore ufficiale della Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Per ogni treno esclusivo venduto sono stati donati due dollari alla fondazione che si occupa di ricerca sul cancro al seno.

E il progetto ha superato ogni aspettativa. Sono state, infatti, oltre 40mila le copie del gioco vendute in 18 Paesi del mondo che hanno aderito all’iniziativa Play Pink per un totale di oltre 184.000 dollari (corrispondenti a 164.808 euro), che aiuteranno la lotta al tumore al seno.

Nel giro di 10 giorni la speciale versione del gioco ha registrato il sold-out in Italia, in Francia, Belgio e Polonia.

Quest’anno il tumore al seno è diventato la forma di cancro più diffusa al mondo” – ha commentato la presidente e CEO del BCRF Myra Biblowit. “Collaborare con il BCRF ha portato Asmodee e Days of Wonder a sostenere la scienza in un momento in cui questo bisogno non è mai stato così grande, assicurando così che la ricerca di oggi sia utile un domani per coloro che amiamo. Insieme, ci concentreremo su come debellare il tumore al seno.

Ticket to Ride, creato dallo studio Days of Wonder, è uno dei giochi da tavolo più apprezzati in tutto il mondo. Dal suo debutto nel 2004, sono state vendute oltre 10 milioni di copie di ed è stato tradotto in 33 in oltre 40 Paesi del mondo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: