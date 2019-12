Nuova terapia genica ridona la vista a due bimbi ciechi dalla nascita. È la prima volta in Italia

🤩 Due bambini senza vista oggi giocano a pallone grazie ad una tecnica innovativa di cura. Succede all’Università Vanvitelli, dove due piccoli pazienti #ipovedenti affetti da distrofia retinica ereditaria recuperano la vista grazie alla prima terapia genica in Italia. ➡️Grazie alla terapia genica con Luxturna due bambini hanno implementato straordinariamente la loro capacità di aumento della visione, soprattutto in condizione di scarsa luce – ha detto Francesca Simonelli, Direttrice della Clinica Oculistica dell’Ateneo Vanvitelli-.↗️La Terapia consiste nella sostituzione del gene malato con un gene sano che ripristina la funziona cellulare.↪️I risultati dopo pochi giorni dall'intervento sono sorprendenti: dopo la terapia i bambini hanno già recuperato piena autonomia nel muoversi, scendere per le scale, camminare da soli, correre e giocare a pallone”. 📌Non esistono solo i miracoli evangelici ma anche i miracoli tecnici – ha commentato @giuseppepaolisso, Rettore dell’Università Vanvitelli -. Quello di cui parliamo oggi è un miracolo della tecnologia e professionalità. La Regione Campania non è seconda a nessuno ed ha una sanità fatta da grandi professionisti. Un ringraziamento speciale va alla @novartis che ha creduto nella professoressa Simonelli e nel suo team, ed ha investito in regione Campania, al sud e nel nostro Ateneo”. ✨Oggi la Vanvitelli è il primo centro certificato in d’Italia per il trattamento di due piccoli pazienti con Luxturna.Sono due milioni di persone nel mondo da questo tipo di malattie, difficili da diagnosticare ed eterogenee, che conducono progressivamente alla cecità e 👉 per le quali non esistono terapie. #cecità #malattierare

Pubblicato da Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" su Lunedì 16 dicembre 2019