Tampon Tax, ‘Il ciclo non è un lusso’: il videoappello delle deputate per abbassare l’Iva al 10%

“Il ciclo non è un lusso”, lo dicono ancora le deputate che con Laura Boldrini hanno girato un video davanti alla “panchina rossa” del cortile di Montecitorio, chiedendo in manovra la riduzione della “tampon tax” sugli assorbenti, sul modello dei più avanzati Paesi europei. La richiesta è di abbassare l’Iva dal 22 al 10%.

“Ce lo chiedono centinaia di migliaia di donne e di ragazze del nostro Paese”, dice la Boldrini nel video.

Dopo che l’emendamento sottoscritto da 32 deputate della maggioranza e dell’opposizione era stato bocciato a metà novembre, qualche giorno dopo la proposta per ridurre l’Iva sui prodotti igienici e sanitari femminili.

Ora le stesse deputate dell’intergruppo parlamentare sui diritti delle donne non si fermanoemendamento sottoscritto da 32 deputate e incontrano oggi pomeriggio il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per avere rassicurazioni sulle coperture che consentano l’abbassamento dell’Iva su assorbenti e Co, una misura che interessa milioni di ragazze e di donne italiane e che potrebbe andare incontro anche alle esigenze delle famiglie monoreddito (si stima infatti che una donna fertile, nel corso della propria vita, affronti circa 500 cicli mestruali, spendendo annualmente 125 euro).

In Irlanda, Canada e Australia non esiste tassazione, mentre in Ungheria raggiunge addirittura il 27%. Qui, nel nostro civilissimo Paese, rimane inammissibile che questi siano considerati prodotti di lusso e tassati come tali.

